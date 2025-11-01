Я нашел ошибку
Главные новости:
 Особое внимание руководитель «РКС-Самара» уделил проблеме высоких затрат на оплату услуг транспортирующих организаций, владеющих отдельными участками сетей.
«РКС-Самара» подняли важные вопросы водоснабжения и водоотведения города на заседании профильного комитета гордумы
В Кировском районе Самары на переходе пострадал 14-летний пассажир электровелосипеда.
За прошедшие сутки в регионе два подростка пострадали в ДТП
Участники подвели промежуточные итоги социально-экономического развития городского округа за 2025 год и обсудили планы дальнейшего сотрудничества.
Иван Носков провел первое заседание Совета директоров промышленных предприятий
Среди которых 6 Lada Granta и 3 «Газ Соболь».
В 2025 году в Похвистневскую ЦРБ поставлено 9 новых машин
В рамках проекта внедряются новые форматы помощи кризисным семьям, переформатируется работа системы профилактики социального сиротства.
В губернии благодаря проекту «Вызов» более 15% детей вернулись в семьи 
Должник в установленный законом срок решение суда не исполнил.
Судебные приставы Самары взыскали в пользу пострадавшей в ДТП женщины 400 тысяч рублей
Длительное воздействие звуков высокой громкости может привести не только к ухудшению слуха, но и к повышенному уровню стресса, нарушению сна и концентрации.
Эксперты рассказали о влиянии громкости музыки на слух
Проект, основанный на реальных уголовных и административных делах, призван сформировать у зрителей понимание современных угроз в цифровом пространстве и научить распознавать уловки злоумышленников.
Веб-сериал «На краю» покажет реальные схемы кибермошенников
Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»
«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
Самарский Росреестр поздравил бойцов СВО с Днем народного единства

1 ноября 2025 10:19
142
С начала СВО ведомство помогает фронту, военнослужащим и их семьям, жителям новых регионов, всем тем, кто нуждается в помощи.

В рамках гуманитарной миссии сотрудники Управления Росреестра по Самарской области передали автомобильные диски для бойцов Бригады специального назначения, выполняющих свой воинский долг на полях специальной военной операции. 

Самарский Росреестр постоянно поддерживает  связь с бойцами. С начала СВО ведомство помогает фронту, военнослужащим и их семьям, жителям новых регионов, всем тем, кто нуждается в помощи.

«Мы поздравляем ребят с Днем народного единства и желаем нашим защитникам Победы! Пусть Бог бережет их и поможет в непростом деле, – говорит заместитель руководителя самарского Росреестра Ольга Суздальцева. – Надеемся, что автомобильные диски, которое мы сегодня отправили будут максимально полезны для ребят. Помощь тыла и наша поддержка им очень необходимы!», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области       
  

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

