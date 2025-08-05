Самарский Росреестр отмечает День рождения

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Сегодня отмечает свой День рождения Управление Росреестра по Самарской области! Ровно 27 лет назад 5 августа 1998 года «Самарская областная регистрационная палата» (СОРП) впервые открыла свои двери.

Много лет наши сотрудники трудятся для граждан, оперативно и качественно предоставляя услуги в сфере недвижимости, активно взаимодействуют с профессиональными сообществами, органами Государственной власти и местного самоуправления.

Самарский Росреестр находится в центре социально-значимых процессов региона, непосредственно влияя на его инвестиционную привлекательность.

В этот день выражаем слова благодарности всей команде ведомства - ее ветеранам за многолетний плодотворный труд и молодому поколению сотрудников за целеустремленность и готовность познавать и принимать важные решения!

Желаем крепкого здоровья, добра, благополучия и новых профессиональных успехов на благо России и Самарского края!