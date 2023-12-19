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Самарский Роскадастр принял участие в акции «Книги-Донбассу»

19 декабря 2023 14:17
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Во всех районах города Самары установлены ящики для сбора книг жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Сотрудники филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области приняли участие в акции по сбору художественной литературы «Подари книги Донбассу».

Во всех районах города Самары установлены ящики для сбора книг жителям Донецкой и Луганской народных республик. Волонтеры отправляют собранный материал в библиотеки Донбасса. К гуманитарной акции может присоединиться каждый желающий. Среди собранных сотрудниками Роскадастра книг есть литература не только для детей, но и для взрослой аудитории.

«Очень удобно расположены специализированные боксы для сбора книг. Многие сотрудники, участвующие в акции, отнесли художественную и детскую литературу рядом с домом. Прекрасное окончание года в виде подобных добрых дел. В следующем году обязательно продолжим акцию», - отметила заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Светлана Вандышева.

 

Фото предоставлено пресс-службой филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области                         

Теги: Самара

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