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Самарский проект занял второе место в Фестивале стрит-арта ПФО «ФормART»

2 ноября 2022 18:38
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Победителем стала работа Артура Музипова из Республики Башкортостан «Покровительница кочевников».

2 ноября 2022 года стали известны имена лучших в фестивале стрит-арта ПФО «ФормART». Победители были определены в ходе торжественной церемонии, проходившей в онлайн формате с подключением всех регионов округа.

На финальном этапе традиционно проводилось общественное голосование, в котором мог принять участие любой житель России, а также за финалистов отдельно голосовали эксперты регионального и федерального уровней. Всего в голосовании приняли участие более 111 тыс. чел. и около 90 экспертов.

«Фестиваль развивается с каждым годом. Он стартовал два года назад, по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, и с учетом эпидемиологической обстановки был ориентирован на дистанционный формат. Сегодня нужны новые формы, общение с единомышленниками и обмен опытом вживую. Мы активно над этим работаем. Я уверен, что в будущем он станет серьезной площадкой не только для изучения лучших практик, но также для формирования новых трендов, креативного мышления у молодежи, здоровых культурных ценностей», – сказал заместитель полномочного представителя Олег Машковцев.

По сумме оценок победителем стала работа Артура Музипова из Республики Башкортостан «Покровительница кочевников». По его словам, «в рисунке Хумай предстает перед нами в образе башкирской девушки в национальном костюме. Это неслучайно, поскольку в покрое и декоре национального костюма находит отражение не только природная среда, хозяйственно-бытовой уклад, но и этнические особенности народа, его духовная культура и верования. С помощью костюма старое поколение передает потомкам наследие своего народа, рассказывает свою историю».

Второе место занял Семён Ефентьев (Самарская область) с муралом «#киберусь». «Мурал – окно в будущее, показывающее, что через время, когда роботы и искусственный интеллект плотно войдут в наш быт, наши культура и традиции сохранятся», – прокомментировал свою работу художник. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что в Самарском крае живут талантливые и креативные люди, готовые формировать новую, современную городскую среду и создавать новые точки притяжения для комфортного отдыха людей.

Третье место досталось Алексею Черневу из Чувашской Республики с граффити под названием «Творчество». В своей работе художник объединил античную и народную культуры, тему музыкантов и художников. «В моей работе я отобразил своеобразный культурный мост сквозь время. Античность сочетается с рисунком, а за каждым образом чувствуется история», – рассказал Алексей Чернев.

Организационным комитетом Фестиваля во главе с заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олегом Машковцевым было принято решение ввести в этом году дополнительную номинацию «Общественное признание». Ей поощрили финалиста из Саратовской области Владимира Куца с работой «Котъ Саратовский», которая стала бесспорным лидером общественного голосования.

«Любой арт-объект в первую очередь должен радовать жителей, не просто радовать глаз, но и создавать позитивный эмоциональный фон, вдохновлять на что-то хорошее, доброе. Именно поэтому мнение жителей в нашем проекте крайне важно. Думаю, именно в этом залог успеха фестиваля, даже среди тех, кто далек от молодежной культуры. В этом году мы не смогли не отметить конкурсанта, который стал абсолютным лидером в так называемом «народном голосовании», и решили ввести специальную номинацию «Общественное признание», поощрить участника грантом», – прокомментировал Олег Машковцев.
Победитель Фестиваля определяется по результатам сложения итогов общественного голосования и голосов экспертов: учитываются голоса, отданные за финалиста земляками, звонки из других регионов, а также экспертное мнение о работе профессионального сообщества всего округа и федеральных экспертов.

Справочно: Фестиваль Приволжского федерального округа «ФормART» направлен на поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах ПФО с помощью искусства граффити, проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Организаторами являются аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», правительство Кировской области, органы государственной власти субъектов РФ, расположенных в пределах Приволжского федерального округа. Фестиваль проходил в несколько этапов: отборочный, презентационный и финальный. Общий призовой фонд фестиваля в этом году составил 650 тысяч рублей. Каждый из победителей и призеров получил индивидуальный грант на развитие творчества: 1 место – 200 тысяч рублей, 2 место – 150 тысяч рублей, 3 место – 100 тысяч рублей, спецноминация «Общественное признание» – 100 тысяч рублей.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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