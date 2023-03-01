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Самарский политех собрал гуманитарную помощь для бойцов СВО

1 марта 2023 13:22
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Самарский политех собрал гуманитарную помощь для бойцов СВО

Сотрудники и студенты Самарского политеха отправили посылку в Снежнянский техникум промышленности и сферы услуг, находящийся в Донецкой Народной Республике.

Напомним, Самарская область стала первым субъектом страны, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Регион оказывает городу Снежное содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы. Для координации работы в Самарской области был создан оперативный штаб.  Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно выезжал в Снежное, где совместно   с руководством ДНР и местными жителями были определены первоочередные задачи. Это ремонт инфраструктуры ЖКХ, подготовка города к отопительному сезону, восстановление школ и других социально значимых объектов. Помощь в восстановлении мирной жизни в городе оказывают самарские специалисты. Кроме того, регион направил в Снежное спецтехнику, строительные материалы. Неравнодушные жители передают в город-побратим гуманитарную помощь.

Самарский политех передал Снежнянскому техникуму 81 единицу спортивного инвентаря - комплекты мячей для футбола, волейбола, баскетбола, туристические палатки, эспандеры, скакалки, теннисные и бадминтонные ракетки - все это станет хорошим подспорьем для проведения занятий физкультурой, тренировочного процесса и соревнований в учебном заведении.

В планах вуза - оказывать Снежнянскому техникуму и помощь в работе со студенческой молодежью, проводить совместные образовательные проекты с целью повышения квалификации сотрудников.

В университете реализуется сразу несколько проектов в поддержку СВО.

«Самарский политех недавно стал одним из подразделений Волжского войскового казачьего общества. Мы собрали более 1 млн рублей для добровольческого казачьего отряда «Ермак» (БАРС-15), на эту сумму закупили необходимую оргтехнику, рюкзаки, лопаты, бензопилы, газовые плиты, термобелье, перчатки, шапки, спальные мешки и многое другое», - рассказал проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Евгений Франк.

Как дань уважения к защитникам Родины в конце февраля в вузе прошел   концерт с участием Самарского казачьего кадетского корпуса, государственного ансамбля песни и танца «Волжские казаки» и других артистов. На концерт были приглашены и представители отряда «Ермак».

В рамках мероприятия состоялся вернисаж выставки «Моя Россия», где были представлены более пятидесяти работ студентов факультета архитектуры и дизайна, а также учащихся лицея Самарского политеха. Ребята в разных стилях воплотили три темы: «Наши воины», «Наш дом», «Волжское казачество». Лучшие работы были направлены российским бойцам в зону СВО.

 

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