На 21 января все региональные дороги находятся в проезжем состоянии.
Дорожные службы региона готовятся к предстоящим снегопадам
В результате ДТП перекрыты две полосы в направлении из центра города и одна полоса в направлении в центр.
Ограничено движение на пересечении улиц Ново-Садовой и Часовой в Самаре
По данным следствия, в период с 2019 года по 2025 год фигурантки предоставили в пенсионный фонд заведомо ложные документы о рождении 8-ми детей.
В Самаре возбуждены уголовные дела в отношении 6-ти женщин за мошенничество с материнским капиталом
В результате употребления несертифицированного алкоголя погибли три человека, двое получили вред здоровью различной степени тяжести.
В Новокуйбышевске мужчина три года проведет в колонии за сбыт суррогатного алкоголя
В 2025 году в губернии очищено 235 километров береговой линии рек и озер.
«Вода России»: итоги акции в Самарской области
В Самаре начата работа по подготовке документации для расширения дороги в Куйбышевском районе 
В Самаре начата работа по подготовке документации для расширения дороги в Куйбышевском районе 
За прошедшие сутки на ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 4 раза.
За прошедшие сутки в регионе потушили 4 пожара
25 января, в День российского студенчества, состоится авторская экскурсия «Привет из Самары».
Самарских студентов приглашают на экскурсию по выставке к 175-летию Самарской губернии
Самарский политех и ГУ МЧС СО наметили пути сотрудничества на 2026 год

120
Документ подписали ректор университета Дмитрий Быков и начальник регионального управления МЧС России Сергей Аникин.

Самарский политехнический университет и Главное управление МЧС России по Самарской области утвердили дорожную карту сотрудничества на текущий год. Документ подписали ректор университета Дмитрий Быков и начальник регионального управления МЧС России Сергей Аникин.

Дмитрий Быков, ректор Самарского политеха:

"Ключевой аспект нашей работы – это предоставление качественного образования. Это достижимо лишь при наличии надежных партнеров. Мы формируем специалистов, которые будут активно работать в реальном секторе экономики, принося пользу как региону, так и всей стране. В сфере техносферной безопасности нашим основным партнером выступает Главное управление МЧС России по Самарской области. Наши студенты проявляют большой интерес к практической деятельности. Уверен, что с подписанием данного соглашения наши взаимоотношения с МЧС станут еще более крепкими."

Сергей Аникин, начальник ГУ МЧС России по Самарской области:

"Мы постоянно находимся в поиске высококвалифицированных профессионалов – грамотных специалистов, готовых к выполнению важнейших задач по защите и спасению людей, а также по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Самарский политех обладает потенциалом для подготовки таких кадров. В ряды МЧС приходят люди по истинному призванию – настоящие патриоты, чья цель – сделать жизнь каждого из нас безопаснее."

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: Самара

33
46
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
215
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
257
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
232
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
468
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
418
