Самарский политех и ГУ МЧС СО наметили пути сотрудничества на 2026 год

Самарский политехнический университет и Главное управление МЧС России по Самарской области утвердили дорожную карту сотрудничества на текущий год. Документ подписали ректор университета Дмитрий Быков и начальник регионального управления МЧС России Сергей Аникин.

Дмитрий Быков, ректор Самарского политеха:

"Ключевой аспект нашей работы – это предоставление качественного образования. Это достижимо лишь при наличии надежных партнеров. Мы формируем специалистов, которые будут активно работать в реальном секторе экономики, принося пользу как региону, так и всей стране. В сфере техносферной безопасности нашим основным партнером выступает Главное управление МЧС России по Самарской области. Наши студенты проявляют большой интерес к практической деятельности. Уверен, что с подписанием данного соглашения наши взаимоотношения с МЧС станут еще более крепкими."

Сергей Аникин, начальник ГУ МЧС России по Самарской области:

"Мы постоянно находимся в поиске высококвалифицированных профессионалов – грамотных специалистов, готовых к выполнению важнейших задач по защите и спасению людей, а также по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Самарский политех обладает потенциалом для подготовки таких кадров. В ряды МЧС приходят люди по истинному призванию – настоящие патриоты, чья цель – сделать жизнь каждого из нас безопаснее."

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО