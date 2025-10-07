Я нашел ошибку
Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, которое может значительно ухудшить качество жизни.
Врач рассказала о первых симптомах панкреатита
Для оформления льготных билетов и посадки в поезд требуется подтвердить наличие у ребенка российского гражданства.
Купе  для пассажиров с детьми появились во всех российских поездах 
К открытию библиотеки подготовлены книжные выставки, экспозиция, связанная с историей Волжского отделения КбшЖД, выставки живописи.
В Сызрани открыта пятая модельная библиотека
Адвокат получил от одного из обвиняемых по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, 3 миллиона рублей.
Самарский адвокат обвиняется в покушении на мошенничество
Врачи обнаружили в крови рептилии высокую дозу алкоголя. При этом  змеиный яд не оказал на здоровье мужчины никакого действия, поскольку спиртное в организме нейтрализовало его.
Гадюка погибла от алкогольной передозировки после укуса пьяного мужчины в Хорватии
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +18, +20°С.
8 октября в регионе без осадков, до +20°С
Участники преодолели дистанции различной протяженностью – от 1 до 50 км.
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Продолжительность экскурсий составит 2 часа.
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Самарский педагог — среди лучших в России

7 октября 2025 16:17
174
Среди победителей — Панкратова Елена Тарасовна, преподаватель Детской центральной музыкальной школы!

Подведены итоги премии лучшим преподавателям детских школ искусств, училищ и вузов! В этом году заслуженную награду получат 150 педагогов со всей страны: 100 — из детских школ искусств, 25 — из училищ и 25 — из творческих вузов.

Среди победителей — Панкратова Елена Тарасовна, преподаватель Детской центральной музыкальной школы!

Это не просто победа — это признание многолетнего труда, таланта и преданности делу. За этим успехом — десятки выпускников, победы учеников, собственные методики и безграничная любовь к музыке.

С 1975 года Елена Тарасовна отдает свои знания и душу ученикам детской центральной музыкальной школы, имея за плечами звание заслуженного работника культуры РФ, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Самара

