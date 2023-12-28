Самарский ОМОН «Утес» отмечает 35-летний юбилей

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В Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею отряда мобильного особого назначения «Утес». В мероприятии приняли участие представители руководства регионального управления Росгвардии, личный состав отряда, члены семей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, ветераны службы. Перед началом мероприятия, руководители вместе с командованием и ветеранами почтили память стражей правопорядка, погибших при выполнении служебного долга – мемориал в их честь сооружен в холле здания, в котором базируется подразделение.

Отличившиеся при исполнении служебного долга сотрудники спецподразделения были отмечены государственными и ведомственными наградами, грамотами и благодарностями.

В настоящее время ОМОН «Утес» выполняет задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. Сотрудники спецподразделения предупреждают и пресекают преступления, обеспечивают сопровождение следственных, оперативных и других мероприятий взаимодействующих органов, выезжают в служебные командировки, участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

За 11 месяцев 2023 года личный состав отряда принял участие в проведении более 440 специальных мероприятий, в ходе которых задержано более 800 лиц, в том числе 96 подозреваемых в совершении преступлений. Из незаконного оборота изъято более 23 килограммов взрывчатых веществ, 11 единиц огнестрельного оружия и свыше 30 килограммов наркотических средств.

За период существования отряда свыше 620 сотрудников отмечены государственными наградами, 14 из них – орденами Мужества и 135 сотрудников – медалями «За отвагу».