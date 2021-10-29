Самарский океанариум объявил акцию #СпасибоЗаПоддержку

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Самарский океанариум в своих соцсетях объявил акцию #СпасибоЗаПоддержку, в рамках которой все желающие могут приобрести билеты на сайте https://oceansamara.ru со скидкой 30%. Взрослый билет можно приобрести за 500 рублей, стоимость детского билета - 350 рублей.

Океанариум с 25 октября приостановил свою работу в связи с Постановлением Губернатора Самарской области 256 от 21.10.2021г. «О режиме нерабочих дней на территории Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года».

«Мы понимаем всю необходимость временных ограничений в Самарской области, но надеемся, что в ближайшее время жизнь вернётся в прежнее русло. Если вы планируете посетить Самарский океанариум, то билеты можно приобрести онлайн со скидкой 30%. С вашей поддержкой будет гораздо легче пережить этот временный кризис, ведь на обслуживание океанариума ежемесячно требуется около 3 млн. рублей. Кроме того, в сентябре мы привезли несколько новых экзотических рыб и перенесли по просьбам посетителей вход в океанариум, что потребовало дополнительных крупных затрат. Теперь к нам можно попасть через главный вход ТРК «Московский», - с уважением, администрация океанариума.

Посетить Самарский океанариум и познакомиться с его обитателями можно будет сразу после снятия ограничений – с 8 ноября он снова откроет свои двери при условии 50% единовременной заполняемости и наличии у гостей QR- кода, подтверждающего вакцинацию.

Фото: Дильдина Светлана