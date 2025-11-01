Я нашел ошибку
Главные новости:
Вопросы комплексного благоустройства, включая озеленение городских территорий, находятся на особом контроле губернатора Самарской области.
Более 100 каштанов высадили вдоль Московского шоссе и улицы Ново-Садовой в рамках осеннего озеленения
Пять идей для семейного досуга.
Начинаются школьные каникулы
Сергей Измалков является заслуженным врачом РФ и лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, а также Губернской премии.
Президент Самарской областной ассоциации врачей награждён Орденом Союза медицинского сообщества "За верность долгу» I степени
Обновленные правила позволяют гражданам использовать для заселения в отели дополнительные документы.
Правительство России упрощает правила заселения в гостиницы
Ранее жители  многоквартирного двухэтажного дома обратились с замечаниями по его содержанию и прилегающей к нему территории, в том числе детской и контейнерной площадок.
Глава Куйбышевского района Самары встретился с жителями поселка Кирзавод
Сейчас Сергей работает инструктором клуба по боевой подготовке клуба «Пересвет».
Ветеран СВО из Самары Сергей Бокояров: «Приобщать молодежь к спорту – жизненно важная задача»
Почти половина действующих спортсменов не имеют четкого плана после ухода из спорта, притом что пик профессиональной карьеры во многих видах скоротечен.
На форуме «Россия – спортивная держава» расскажут, зачем чемпионам получать образование параллельно со спортивной карьерой 
Должность начальника ЦПК по собственному желанию покидает Максим Харламов, он руководил центром с 2021 года.
Самарский космонавт Олег Кононенко возглавит ЦПК
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
Самарский космонавт Олег Кононенко возглавит ЦПК

1 ноября 2025 17:36
Должность начальника ЦПК по собственному желанию покидает Максим Харламов, он руководил центром с 2021 года.

Герой России Олег Кононенко с 10 ноября будет исполнять обязанности начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина. Об этом сообщили в Роскосмосе, пишет "Коммерсантъ".

Должность начальника ЦПК по собственному желанию покидает Максим Харламов, он руководил центром с 2021 года. Олег Кононенко работает в ЦПК с 2013 года, занимал должность замначальника центра.

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в Чарджоу Туркменской ССР. После окончания института в 80-х начал трудиться инженером в Центральном специализированном конструкторском бюро в Куйбышеве (ЦСКБ «Прогресс», РКЦ «Прогресс»), где позже занял должность ведущего инженера-конструктора. С июня 1996 года по март 1998 года проходил общекосмическую подготовку в ЦПК им. Ю. А. Гагарина. 20 марта 1998 года решением Межведомственной квалификационной комиссии Олегу Кононенко присвоена квалификация «космонавт-испытатель». Он совершил 5 полетов в космос и сейчас удерживает рекорд по суммарному нахождению в космосе — 1110 дней 14 часов и 57 минут.

 

Фото: Роскосмос

