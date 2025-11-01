Самарский космонавт Олег Кононенко возглавит ЦПК

183

Герой России Олег Кононенко с 10 ноября будет исполнять обязанности начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина. Об этом сообщили в Роскосмосе, пишет "Коммерсантъ".

Должность начальника ЦПК по собственному желанию покидает Максим Харламов, он руководил центром с 2021 года. Олег Кононенко работает в ЦПК с 2013 года, занимал должность замначальника центра.

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в Чарджоу Туркменской ССР. После окончания института в 80-х начал трудиться инженером в Центральном специализированном конструкторском бюро в Куйбышеве (ЦСКБ «Прогресс», РКЦ «Прогресс»), где позже занял должность ведущего инженера-конструктора. С июня 1996 года по март 1998 года проходил общекосмическую подготовку в ЦПК им. Ю. А. Гагарина. 20 марта 1998 года решением Межведомственной квалификационной комиссии Олегу Кононенко присвоена квалификация «космонавт-испытатель». Он совершил 5 полетов в космос и сейчас удерживает рекорд по суммарному нахождению в космосе — 1110 дней 14 часов и 57 минут.

Фото: Роскосмос