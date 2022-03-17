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Самарский историк о присоединении Крыма: «Когда мы говорим об истории, никого не удивляет проявление прямой демократии»

17 марта 2022 17:19
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Историк отметил, что в мировом сообществе очень любят понятие «демократия», но оно неоднозначное. Существует две разновидности: прямая демократия и представительская.

17 марта 2014 года президент России подписал указ о признании Республики Крым суверенным и независимым государством, а 18 марта он стал частью России и ежегодно в этот день на полуострове отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Со стороны Запада по-прежнему не утихают нападки на Россию из-за возврата Крыма. Было ли это решение оправданным, соответствовали ли оно законам демократии, и какие изменения пришли в жизнь крымчан после 2014 года, - комментирует самарский историк, специалист по военной истории Глеб Алексушин. 

Историк отметил, что в мировом сообществе очень любят понятие «демократия», но оно неоднозначное. Существует две разновидности: прямая демократия и представительская.

Рассказывая о принципах прямой демократии, он пояснил, что в этом случае народ принимает непосредственное решение о своей судьбе. Если вспомнить историю древнего мира, у греков решение принималось коллективно на рыночной на рыночной площади Агора, в Риме для этих целей использовали Форум в центре города, а в России – вече. Когда мы говорим об истории, никого не удивляет тот факт, что на подобных собраниях принимались решения о присоединении к какому-то княжеству.

«Однако у иной части мира сложилось ощущение, что прямой демократии пришел конец. В частности, у США очень своеобразное представление о демократии. Чтобы проиллюстрировать его приведу один пример: американцы не могут даже проголосовать за своего президента напрямую. Люди голосуют за выборщиков от определенных партий, а уже эти люди отдают свои голоса. И люди, которые так видят демократию, возмущены тем, что в Крыму был проведен референдум в соответствии со всеми правовыми нормами», – отметил Глеб Алексушин.

Он рассказал и о собственном опросе жителей Крыма о проведенном референдуме.

«Хочу отметить, что все жители Крыма, с кем я лично общался вскоре после референдума, говорили, что они голосовали за присоединение к России и другие варианты даже не рассматривали.И спустя несколько лет я также задавал вопрос: если бы они голосовали теперь, изменили бы они свое решение? Все ответили, что проголосовали бы точно также», – поделился результатами опроса самарский историк.

Если проанализировать как изменилась жизнь крымчан, то их позиция вполне понятна, – уверен Алексушин.

«Могу привести три наиболее ярких примера. Первый – строительство моста через Керченскй пролив. О нем много лет говорили, но Украина саботировала этот проект. Теперь сразу 2 моста введено в эксплуатацию: железнодорожный и автомобильный. Что полностью изменило логистику как в Крыму, так и в соседнем Краснодарском крае, жители которого могут теперь попасть на полуостров за полчаса. Это в значительной степени усилило и туристское направление Крыма, а оно для региона – один из основных источников дохода», – подчеркнул историк.

Продолжая тему туризма, Глеб Алексушин привел пример еще одного глобального строительства, которое помогает развивать туристическую сферу в Крыму – строительство и открытие новой, современной, комфортной трассы «Таврида».

«Для популярной здравницы хорошие дороги с низким трафиком – огромный плюс. И третий момент – вложения в энергетику региона. Для бесперебойного энергоснабжения на территории Крыма были построены ТЭЦ. Это огромные капиталовложения, которые российское государство сделало для обеспечения комфортной жизни своих граждан», – рассказал Глеб Алексушин.

Комментируя недавние события – февраля 2022 года, он отметил, что это позволило вернуть  региону Северо-крымский канал, чтобы привести его в порядок и снабжать водой сельское хозяйство, поддержать обычных тружеников. Кроме того, значительные позитивные изменения коснулись и Черноморского флота, в разы улучшилось его оснащение.

Завершая разговор о Крыме, историк подчеркнул, что можно продолжать приводить и другие примеры, но, если подвести итог: вопрос с Крымом был решен исторически правильно и грамотно, и крымчане от этого решения только выиграли.

 

Фото:    pixabay

 

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