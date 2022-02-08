Самарский государственный аграрный университет: наука ради качества жизни

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Сфера научных интересов и достижений ученых Самарского государственного аграрного университета – это цифровое сельское хозяйство, микробиология, геномные исследования, экология почв, селекция и семеноводство, открытия в области ветеринарии и биотехнологий. Сегодня аграрный вуз региона - участник крупнейших федеральных проектов, межвузовских научных объединений и лабораторий.

Учеными университета ведется большая работа по проекту «Агрокибернетика». Его программа разработана комитетом «Умное агро» (НОЦ «Инженерия будущего») национального проекта «Наука». Проект направлен на сохранение и восстановление плодородия почв за счет снижения антропогенной нагрузки и перехода на цифровое сельское хозяйство с бестракторным земледелием.

Это возможно за счет создания цифровой платформы точного сельского хозяйства для управления био-киберфизическими системами с использованием искусственного интеллекта, цифровых двойников и автономных самоуправляемых транспортно-робототехнических систем. В рамках проекта проведены исследования и разработаны мероприятия быстрого получения результатов мониторинга с применением сенсоров, датчиков IoT и дистанционного зондирования с гиперспектральной съёмкой. Проект стал обладателем золотых медалей на Поволжской агропромышленной выставке в 2021 году и Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая Осень - 2021».

Сегодня в рамках проекта «Агрокибернетика» продолжаются исследования, направленные на создание цифровой модели почвы для выполнения радиолокационного мониторинга ее агротехнических показателей; ведется разработка цифрового двойника растений.

Учеными Самарского государственного аграрного университета разработана система применения органических биоудобрений и биопрепаратов для цифрового органического земледелия. Цели разработок - повышение плодородия почвы; создание новых биологических методов защиты полевых культур и получение экологически чистой продукции растениеводства для производства органических продуктов питания.

В 2021 году, благодаря национальному проекту «Наука и Университеты», Самарский ГАУ стал участником программы государственной поддержки и развития университетов «Приоритет-2030» в консорциуме с Саратовским ГАУ им. Н.И. Вавилова. Уже реализован ряд проектов. Среди них - биотехнологическая установка «Биомодуль» для круглогодичного выращивания овощных, зеленных и пряно-ароматических культур; инновационные мясные биопродукты функционального назначения с использованием ламинарии сахаристой для профилактики йододефицитных заболеваний; комплексное органическое удобрение на основе диатомита для почвогрунтов в питомниководстве; микроклональное размножение растений.

В 2021 г. в Самарском ГАУ открыта лаборатория микробиотехнологий. Ее создание – результат участия Самарского ГАУ в комплексном научно-технологическом проекте (КНТП) «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Самарской области». Проект реализуется а рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства в 2017 – 2025 г.г. Новая лаборатория создана для проведения полного спектра исследований по выявлению и определению фитопатогенов почвы и растений, определению фитотоксичности и токсичности почвы и растительного сырья.

Исследователи отдела микроклонального размножения, действующего в лаборатории, проводят работы по оздоровлению и размножению растений в безвирусной среде, выращивая микроклубни будущих элитных сортов картофеля российской селекции. Этот метод позволяет получить генетически однородный посадочный материал, дает высокий коэффициент размножения и освобождает растения от вирусов.

Самарский государственный аграрный университет активно развивает межвузовское сотрудничество в сфере реализации Федеральной научно-технической программы по экологии. Совместно с Самарским национальным исследовательским университетом им. С.П. Королева была сформирована заявка в федеральное Министерство образования и науки о создании в регионе Поволжского аграрного карбонового полигона. Проект должен стать частью национальной системы учета парниковых газов и площадкой для исследования низкоэмиссионных технологий производства продукции растениеводства.

Самарским государственным аграрным университетом подписано соглашение о создании Самарского междисциплинарного геномного центра совместно с Самарским научным центром РАН и Самарским государственным медицинским университетом. Геномный центр позволит объединить усилия ученых в реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы и подпрограммы «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота специализированных мясных пород» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства в 2017 – 2025 гг.

Аграрная наука региона делает новые открытия и реализует крупные проекты, главная цель которых – развитие человеческого потенциала, сохранение экологии, обеспечение продовольственной безопасности России и высокое качество жизни ее граждан.