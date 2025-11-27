Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает программу по адаптации жилья для ветеранов СВО с инвалидностью

Я нашел ошибку
Главные новости:
Оптимальным выбором остается теплая вода, которая не провоцирует нарушения в работе ЖКТ и в целом положительно влияет на состояние организма.
Нутрициолог рассказала, какой температуры должны быть напитки, чтобы избежать вреда для здоровья
Коллегия из тройки судей рассматривала жалобу в закрытом режиме. На этом настаивала юрист певицы, поскольку на заседании оглашались данные медицинской экспертизы, проведенной Долиной.
Суд оставил Долиной право собственности на квартиру, отклонив жалобу покупательницы квартиры Лурье
В следующем матче "Крылья Советов" в гостях встречаются с чемпионом страны "Краснодаром".
"Крылья Советов" в Набережных Челнах обыграли "КАМАЗ" по пенальти
Организаторы приглашают всех, кто помнил и лично знал художника, его картины, историю его жизни и тех, кому интересно познакомиться с незаурядной личностью Мастера живописи.
В Самарском Доме кино пройдет показ документальной картины «Если птица поет», посвященной талантливому живописцу Валентину Пурыгину
Две страны активно сотрудничают в части организации дополнительного образования по отдельным отраслям: обучение проходят банкиры, энергетики, медики, геологи.
Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР
Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. На восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос.
Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами и американским астронавтом на борту пристыковался к МКС
Матчи отличались острым и бескомпромиссным характером.Судьба первого места решилась в напряженном финале.
Ветераны сызранского футбола приняли участие в турнире, посвященном 35-летию МЧС России
Фестиваль получил признание как одна из лучших в регионе инклюзивных практик творческого взаимодействия людей с ОВЗ и людей без ограничений здоровья.
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.59
-0.37
EUR 91.5
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает программу по адаптации жилья для ветеранов СВО с инвалидностью

238
Цель программы – создать комфортные и безопасные условия жизни, позволяющие героям максимально самостоятельно справляться с бытовыми задачами. 

Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» в рамках своей системной работы продолжает помогать ветеранам специальной военной операции, получившим инвалидность, в переоборудовании и адаптации их жилья. Цель программы – создать комфортные и безопасные условия жизни, позволяющие героям максимально самостоятельно справляться с бытовыми задачами. 
Одним из получателей помощи фонда стал ветеран СВО из города Сызрани Андрей Викторович Кабакин. Тяжелое ранение привело к ампутации нижней конечности и второй группе инвалидности. Возвращение к обычной жизни в стандартной квартире стало для него серьезным испытанием.
Специалисты фонда провели оценку жилого пространства Андрея Викторовича и выполнили необходимый комплекс работ по адаптации. Были адаптированы дверные блоки, установлена система управления умным домом: робот пылесос, умная колонка, смартфон, смонтированы удобные и безопасные пандусы, установлено специализированное рабочее место, кухонная мебель, а также переоборудована ванная комната для людей с ограниченными возможностями здоровья. Эти изменения позволили ветерану свободно передвигаться по собственной квартире и пользоваться всеми бытовыми удобствами без посторонней помощи.
«Для нас важно, чтобы герои, защищавшие нашу страну, чувствовали себя дома не в осаде с бытовыми трудностями, а в комфорте и безопасности. Адаптация жилья – это не просто ремонт, это возвращение человеку независимости и уверенности в себе. История Андрея Викторовича – яркий пример того, как относительно небольшие, но грамотные изменения могут кардинально улучшить качество жизни», – отметила Оксана Пушкина, социальный координатор сектора по делам инвалидов. 
«После возвращения с СВО столкнулся с тем, что обычная квартира стала полна препятствий. Теперь же все стало по-настоящему удобно. Я могу сам, без помощи родных, справляться с простыми, но такими важными вещами. Огромное спасибо фонду за эту поддержку и за то, что вернули мне ощущение самостоятельности», – поделился своими впечатлениями ветеран СВО Андрей Кабакин.
Фонд «Защитники Отечества» и его Самарский филиал продолжают работу по заявкам от ветеранов СВО, нуждающихся в аналогичной помощи. Для этого необходимо направить заявку социальному координатору сектора по делам инвалидов. Программа по адаптации жилья является одним из ключевых направлений деятельности организации.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

 

Фото: Самарский филиал фонда «Защитники Отечества»

Теги: Акценты Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025, 16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из... Благоустройство
463
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025, 21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической... Политика
1154
Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на совместной работе по укреплению экономики Самарской области, мобилизации доходов регионального бюджета и поблагодарил сотрудников налоговой службы за плодотворное межведомственное взаимодействие, эффективность к
25 ноября 2025, 16:00
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии УФНС СО
Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на совместной работе по укреплению экономики Самарской области, мобилизации доходов регионального бюджета и... Политика
1453
В центре внимания
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
457
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
276
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
1153
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
1117
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025  11:02
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
1084
Весь список