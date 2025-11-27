Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает программу по адаптации жилья для ветеранов СВО с инвалидностью

Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» в рамках своей системной работы продолжает помогать ветеранам специальной военной операции, получившим инвалидность, в переоборудовании и адаптации их жилья. Цель программы – создать комфортные и безопасные условия жизни, позволяющие героям максимально самостоятельно справляться с бытовыми задачами.

Одним из получателей помощи фонда стал ветеран СВО из города Сызрани Андрей Викторович Кабакин. Тяжелое ранение привело к ампутации нижней конечности и второй группе инвалидности. Возвращение к обычной жизни в стандартной квартире стало для него серьезным испытанием.

Специалисты фонда провели оценку жилого пространства Андрея Викторовича и выполнили необходимый комплекс работ по адаптации. Были адаптированы дверные блоки, установлена система управления умным домом: робот пылесос, умная колонка, смартфон, смонтированы удобные и безопасные пандусы, установлено специализированное рабочее место, кухонная мебель, а также переоборудована ванная комната для людей с ограниченными возможностями здоровья. Эти изменения позволили ветерану свободно передвигаться по собственной квартире и пользоваться всеми бытовыми удобствами без посторонней помощи.

«Для нас важно, чтобы герои, защищавшие нашу страну, чувствовали себя дома не в осаде с бытовыми трудностями, а в комфорте и безопасности. Адаптация жилья – это не просто ремонт, это возвращение человеку независимости и уверенности в себе. История Андрея Викторовича – яркий пример того, как относительно небольшие, но грамотные изменения могут кардинально улучшить качество жизни», – отметила Оксана Пушкина, социальный координатор сектора по делам инвалидов.

«После возвращения с СВО столкнулся с тем, что обычная квартира стала полна препятствий. Теперь же все стало по-настоящему удобно. Я могу сам, без помощи родных, справляться с простыми, но такими важными вещами. Огромное спасибо фонду за эту поддержку и за то, что вернули мне ощущение самостоятельности», – поделился своими впечатлениями ветеран СВО Андрей Кабакин.

Фонд «Защитники Отечества» и его Самарский филиал продолжают работу по заявкам от ветеранов СВО, нуждающихся в аналогичной помощи. Для этого необходимо направить заявку социальному координатору сектора по делам инвалидов. Программа по адаптации жилья является одним из ключевых направлений деятельности организации.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

Фото: Самарский филиал фонда «Защитники Отечества»