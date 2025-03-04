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Самарских школьников и студентов ссузов приглашают к участию в Международной исторической онлайн-игре «1418»

4 марта 2025 18:14
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Мероприятие проводится в рамках подготовки к Международной историко-просветительской патриотической акции «Диктант Победы».

«Волонтеры Победы» и организационный комитет «Наша Победа» проведут пятую юбилейную Международную историческую интеллектуальную онлайн-игру «1418». В этом году игра посвящена основным событиям Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, а также стратегическим военным операциям 1945 года и вкладу федеральных округов России и стран СНГ в Великую Победу. 14+

Мероприятие проводится в рамках подготовки к Международной историко-просветительской патриотической акции «Диктант Победы».

Принять участие в игре может любой желающий из числа обучающихся средних и старших классов общеобразовательных организаций, кадетских корпусов, учреждений среднего профессионального образования. При этом претендовать на призы смогут только участники в возрасте от 14 до 18 лет включительно, объединившиеся в команды от 3 до 10 человек и прошедшие предварительную регистрацию на сайте https://игра-1418.рф 

Игра объединит участников не только из России, но и из других стран. Для удобства игроков в один день, 20 марта, пройдет 4 игры для смежных федеральных округов, а также 3 игры на иностранных языках: английском, испанском и французском. 

По итогам каждой из семи игр будут определены 3 лучшие команды, которые получат памятные подарки от организаторов. Победители определяются исходя из наибольшего количества набранных баллов в зависимости от правильности и общего минимального времени, затраченного на ответы.

При создании исторической интеллектуальной игры будут использованы архивные документы, фото-, видео- и аудиохроника. Все материалы прошли экспертизу профессионального сообщества историков. 

В 2024 году игра стала одной из самых массовых интеллектуальных исторических онлайн-игр, посвященных событиям Великой Отечественной войны. В ней приняли участие более 50 000 человек.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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