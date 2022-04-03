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Самарских дачников предупредили о штрафах и ограничениях

3 апреля 2022 10:47
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Самарских дачников предупредили о штрафах и ограничениях

В 2022 году сохраняется запрет на разжигание огня. Для этого необходимо оборудовать специальное место, которое будет на достаточное расстояние (не менее 5 метров) удалено от дома и иных построек. Бочка для сжигания должна быть вкопана в землю не менее чем на 30 сантиметров. За шашлыки на участке самарцы могут лишиться 2-3 тысяч рублей. За открытый огонь, сжигание в нём травы или мусора оштрафуют на 5 тысяч.

Держать кур дачникам, как и в прошлом году, следует с опаской. За курятник, расположенный внутри участка, предусмотрен штраф. Контролирующие органы могут посчитать, что птицу разводят в коммерческих целях. При этом количество птиц как таковое в расчёт не берётся – лимит не определён. «Логика» санкций предусматривает спокойствие владельцев окружающих. Если пернатые будут беспокоить соседей по участку шумом или неприятным запахом, недовольные будут вправе обратиться в нужные инстанции, которые в том числе следят и за соблюдением норм пожарной безопасности. Отмечается, что на землях СНТ нельзя обустроить хостел, открыть автомойку и создать автостоянку. Действия попадают под понятие «нецелевое использование участков», за что этого самого участка можно вообще лишиться. В среднем же штраф за подобные нарушения колеблется в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Уборка на дачном участке (как и в прошлом году) - обязательна. Владельцам необходимо вовремя убирать мусор, постригать газон и ликвидировать сухие растения. Если дачный участок зарос сорняками, то будьте готовы оплатить От 20 до 50 тысяч рублей. Свалки любых отходов на участках и прилегающих территориях, а также в лесах и сельскохозяйственных землях запрещены.

За мойку машин на участке предусмотрена выплата в казну в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

За скважину и колодец без сертификата «расценки» те же - 3-5 тысяч. Этой же суммы можно лишиться, если установить туалет с нарушением нормативов.

О том как правильно узаконить свою дачу в прямом эфире ГТРК Самара рассказала начальник отдела объектов недвижимости жилого назначения управления Росреестра по Самарской области Ольга Герасимова. 

Порядок "Дачной амнистии 2.0" предусматривает новую ответственность органов местного самоуправления. Она регламентирована и строго определена законом. По новым правилам, представители администрации сами обращаются за регистрацией права на владение участком для заявителя. В связи с этим, гражданину не придется даже платить пошлину, все будет сделано бесплатно.

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