Самарских бойцов студотрядов отметили на закрытии 66-го трудового семестра

Я нашел ошибку
Главные новости:
Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Сборная Самарской области принимает участие в турнире на Кубок ПФО по хоккею среди студенческих команд
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
В Самаре Малый театр показал спектакль «Смута. 1609-1611 гг.», который продолжает традицию обращения Малого театра к страницам отечественной истории.
В Самаре состоялись «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России 
Детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудники Службы пригласили к себе в гости, рассказали про профессию судебного пристава.
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
Помимо рассказа о самой Службе воспитанников центра помощи детям ознакомили с требованиями для вступления в ряды органов принудительного исполнения и напомнили им о важности получения образования и соблюдения закона.
Судебные приставы Сызрани рассказали детям из «Искры» о Службе
Для Героя России Дамира Юсупова Самарская область – регион родной. В 1993 году семья Юсуповых переехала в Сызрань, на родину отца.
Герой России Дамир Юсупов встретился с самарскими студентами  
Церемония открытия и освящения памятника пройдет 4 декабря.
В Самаре на территории Клиник СамГМУ готовят к открытию памятник святителю Луке Крымскому 
Ресурсоснабжающая компания хочет донести до каждого должника: оплата потреблённых услуг – это показатель порядочности и надёжности.
«РКС-Самара» направили абонентам, которые не платят за воду и канализацию, 27 700 требований об оплате
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.94
-0.11
EUR 93.78
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарских бойцов студотрядов отметили на закрытии 66-го трудового семестра

20 ноября 2025 15:27
153
Самарская область уверенно вошла в число сильнейших.

С 13 по 16 ноября в Красноярске прошёл Всероссийский слёт, который подвёл итоги 66-го трудового сезона Российских студенческих отрядов. Самарская область уверенно вошла в число сильнейших: пара проводников региона заняла второе место в конкурсе профмастерства среди 24 отделений, председатель правления Самарского регионального отделения РСО Ольга Бурлакова получила Благодарность генерального директора ОАО «РЖД», а Ксения Хитрова, руководитель PR-отдела Самарского РО РСО, стала победителем Национальной премии «Труд крут» в номинации «Репортажное фото».

«Всероссийский слёт РСО вновь показал, что студенческие отряды умеют работать масштабно и профессионально. За эти дни вместе с 3 000 участников мы провели десятки площадок, приняли важные решения и отметили лучшие проекты. Всё это — ради наших ребят, чтобы у них были возможности для труда, развития, дружбы и уверенного движения вперёд. Впервые мы наградили Героев РСО — молодых людей, проявивших отвагу и человечность. Их поступки доказывают: наше движение объединяет не только трудом, но и ценностями, которые делают страну ещё сильнее. Уже в декабре мы презентуем Наблюдательному совету стратегию развития РСО до 2030 года, и вступим в новый год, полный новых задач, побед и успехов!», — отметила Юлия Дрожжина, Председатель Правления РСО, член Комитета Госдумы по охране здоровья.

Конкурс проводников включал теорию, практику и творческий этап. На практической части участники искали технические и сервисные неисправности в пассажирском вагоне и отрабатывали пожарную безопасность. По итогам самарская пара стала второй в стране. На площадке РЖД заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Саратов вручил Ольге Бурлаковой Благодарность генерального директора. Победителей медийных номинаций «Труд крут» объявляли партнёры слёта, награду Ксении Хитровой вручила менеджер стратегических проектов VK Юлия Серна.

В 2025 году в студотрядах Самарской области работали более 3,7 тысячи бойцов. Задействованы все основные направления: педагогические, производственные, строительные, проводники, сельскохозяйственные и путинные, сервисные, трудовые отряды подростков, медицинские. Региональная линейка показывает рост вовлечённости и разнообразие площадок для первого трудового опыта.

Системная поддержка движения закреплена законом Самарской области о студенческих отрядах.

Работодателями самарских бойцов стали крупные предприятия и учреждения: АО «АвтоВАЗ», филиал ПАО «Россети-Волга» «Самарские распределительные сети», Куйбышевский филиал АО «ФПК», ООО «НОВА», а также сети общепита и летние оздоровительные лагеря области. Подготовка кадров шла по востребованным профессиям – от монтёра пути и арматурщика до вожатого. По ряду позиций подготовлены десятки и сотни специалистов, что закрывало сезонные задачи работодателей и усиливало кадровый резерв региона.

Организаторами мероприятия выступают Российские студенческие отряды совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации, Правительством Красноярского края и Сибирским федеральным университетом. Генеральным партнером слета выступает ПАО «Газпром», спонсором мероприятия является АО «Россельхозбанк», стратегический партнер – технологическая компания VK, генеральный информационный партнер – ТАСС. Партнерами слета также выступают Госкорпорация «Росатом», ПАО «Россети», Росмолодежь и проект «Больше, чем работа».

 

 

Фото: Российские студенческие отряды

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
20 ноября 2025, 17:46
Сборная Самарской области принимает участие в турнире на Кубок ПФО по хоккею среди студенческих команд
Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Спорт
67
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025, 17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых... Политика
130
В Самаре Малый театр показал спектакль «Смута. 1609-1611 гг.», который продолжает традицию обращения Малого театра к страницам отечественной истории.
20 ноября 2025, 17:34
В Самаре состоялись «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России 
В Самаре Малый театр показал спектакль «Смута. 1609-1611 гг.», который продолжает традицию обращения Малого театра к страницам отечественной истории. Общество
96
В центре внимания
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
88
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
199
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
20 ноября 2025  11:33
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
201
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
20 ноября 2025  10:08
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
210
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
773
Весь список