Самарские школьники провели субботник у дома ветерана Великой Отечественной войны

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В пятницу, 22 апреля, учащиеся самарской школы присоединились к месячнику по благоустройству и вышли на субботник – они наводили порядок и чистоту на территории, прилегающей к дому, в котором проживает 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Сачков. Он прошел обучение в Соловецкой школе юнг и служил на Северном флоте.

Учащиеся во главе с преподавателями образовательного учреждения облагородили территорию перед домом - убрали мусор, листву и ветки и навели чистоту. Подобные акции – одна из составляющих воспитания молодежи и давняя традиция школы № 34.

«Я являюсь выпускницей этой школы, здесь заведены эти традиции. С самого раннего возраста, когда дети только приходят в первый класс, организованы мероприятия по патриотическому воспитанию: классные часы, проводятся встречи с ветеранами», - рассказала учитель истории и обществознания МБОУ Школа № 34 г.о. Самара Юлия Глазатова.

Целью таких субботников является не только наведение чистоты и порядка, это жест внимания и уважения к ветеранам со стороны детей и педагогических коллективов.

«Мы пришли к Геннадию Алексеевичу Сачкову. Он - выпускник Соловецкой школы юнг. Сейчас мы проводим здесь субботник, а недавно у него был юбилей - исполнилось 95 лет и мы поздравляли его», - поделилась ученица 9 класса МБОУ Школа № 34 г.о. Самара, участница Юнармейского отряда «Патриот» Альбина Махьянова.

Педагоги отмечают: школьники, взаимодействуя с ветеранами, оказывая им помощь раскрываются как личности - социализируются, задают вопросы, с интересом общаются с людьми с богатым жизненным опытом, узнают много нового об истории родной страны и своего края.

«Нужно помнить подвиг тех героев, которые воевали за нас во времена Великой Отечественной войны. Для нас это несложно, мы вместе собрались и, потратив полчаса, помогли человеку, который воевал за нас», - говорит ученик 10 класса МБОУ Школа № 34 г.о. Самара, командир Юнармейского отряда «Патриот» Александр Кадяев.

Между тем, в Самаре продолжается месячник по благоустройству и внести свой вклад может каждый. 23 апреля состоится Общегородской субботник, принять участие в котором может любой житель Самары, а необходимый инвентарь можно получить в управляющей компании (ЖСК, ТСЖ, ТСН).