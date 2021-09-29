Самарские школьники пришли в гости к транспортному ОМОНу

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Третьего октября в России отметят 33-ю годовщину образования ОМОН. В Самаре началась масштабная подготовка к празднованию этой даты.

28 сентября в гости к бойцам ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии СО, пришли воспитанники школы №57 города Самары. ОМОН Росгвардии СО - уникальное спецподразделение. Его сотрудники одинаково эффективно действуют сразу в трех средах: и в воздухе, и на земле, и даже на воде.

Главная задача отряда – обеспечивать общественный порядок и безопасность на объектах транспортной инфраструктуры. Под особым контролем сотрудников подразделения – аэропорт, железнодорожные узлы и крупные водные артерии региона.

В ходе экскурсии школьники смогли побывать в музее боевой славы отряда, где им рассказали об истории подразделения. Его становление пришлось на суровое и неспокойное для страны время. Боевой путь самарского ОМОН на транспорте начался в 1995 году, в разгар первой Чеченской кампании. Отряду была поручена одна из самых ответственных задач – охрана и оборона ключевых объектов транспортной инфраструктуры региона: железнодорожных станций и мостов, а также международных аэропортов – как в самой Чечне, так и в соседнем Дагестане.

С того времени бойцы специального подразделения неоднократно выезжают в командировки, география которых не ограничивается Северо-Кавказским регионом. За почти три десятилетия своей истории сотрудники спецподразделения побывали во многих уголках нашей необъятной Родины. Олимпийские зимние игры и Паралимпийские зимние игры в Сочи, Универсиада и Кубок Конфедераций FIFA – 2017 в Казани, Саммит глав Прикаспийских государств в Астрахани, саммиты СОШ и БРИКС, Чемпионат мира по футболу – вот далеко не полный список важных для России мероприятий, охрану общественного порядка на которых обеспечивал транспортный ОМОН.

В ходе экскурсии школьники смогли увидеть и оценить образцы техники и вооружения отряда. И убедились - служить в таком подразделении престижно и почетно, передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области