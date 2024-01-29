Самарские полицейские провели масштабное профилактическое мероприятие

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26 января текущего года на территории областной столицы прошло оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление административных правонарушений, совершаемых в жилом секторе, на улицах и в иных общественных местах.

В мероприятиях приняли участие более 800 сотрудников органов внутренних дел, народные дружинники, работники частных охранных организаций, сотрудники Росгвардии.

По результатам отработки выявлено и пресечено более 360 различных административных правонарушений, раскрыто 5 преступлений.

Полицейскими проверено по месту жительства более 800 граждан, которые состоят на профилактических учетах. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отработали места концентрации молодежи: торговые центры, парки и иные площадки. Инспекторы посетили по месту жительства 68 несовершеннолетних и 77 родителей, состоящих на профилактическом учете, провели с ними беседы о недопустимости противоправного поведения, напомнили об уголовной и административной ответственности за нарушения действующего законодательства. В отношении родителей и законных представителей несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних составлено более 20 административных протоколов.

В области незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции сотрудники отдела по исполнению административного законодательства выявили нарушения при проверке торгового павильона, расположенного на ул. Товарной. По результатам в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст.14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Полицейские изъяли из незаконного оборота 200 литров алкогольной продукции.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции из незаконного оборота из торговых объектов, расположенных на территории областного центра, изъято свыше 2000 пачек контрафактной табачной продукции. Также в рамках профилактического мероприятия проведено более 200 инструктажей с представителями хозяйствующих субъектов по профилактике фальшивомонетничества в торговых объектах на территории обслуживания. По результатам проверок в 51 многоквартирном доме установлены факты несоблюдения минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества. Подготовлены информационные письма в Государственную жилищную инспекцию Самарской области для принятия мер по компетенции.

При отработке жилого сектора участковые уполномоченные полиции уделили особое внимание профилактической работе и провели около 500 бесед с гражданами, старшими домов (подъездов), представителями управляющих компаний, в ходе которых гражданам вручали комплекты памяток по противодействию мошенничествам. Кроме того, в рамках планового мероприятия проверялись владельцы гражданского оружия, выявлено 1 нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему гражданами.

В ночное время суток сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками Центра кинологической службы проведено обследование бара, расположенного на ул. Ленинградской. Двое из посетителей, имеющих признаки наркотического опьянения, оказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Сотрудниками ГИБДД в рамках оперативно-профилактического мероприятия, проводимого на территории г. Самары, составлялись протоколы об административных правонарушениях.

По линии выявления и пресечения фактов нарушений миграционного законодательства сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области и отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Самаре совместно с полицейскими патрульно-постовой службы полиции и оперативниками уголовного розыска при содействии ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области проведено профилактическое мероприятие на территории объекта, расположенного на ул. Дальневосточной. В полицию доставлено более 20 человек: в отношении 14 из них составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных главой 18 Кодекса об административных правонарушениях, остальные – лица, имеющие гражданство Российской Федерации, привлечены к ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ. Решается вопрос о выдворении 1 иностранного гражданина.

Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление административных правонарушений, совершаемых в жилом секторе, на улицах и в иных общественных местах будут продолжены, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО