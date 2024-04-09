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Самарские застройщики активно пользуются электронными сервисами при подаче документов на регистрацию ДДУ

9 апреля 2024 10:22
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Самарские застройщики активно пользуются электронными сервисами при подаче документов на регистрацию ДДУ

 

2000 заявлений на регистрацию договоров долевого участия в строительстве поступило в самарский Росреестр в 1 квартале 2024 года. Из них 86,3% договоров были представлены в электронном виде.

Необходимо отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, динамика роста количества зарегистрированных ДДУ составляет 20%.

Застройщики, которые пользуются электронным документооборотом отмечают, что регистрация договоров долевого участия, представленных в Росреестр посредством электронных сервисов, проходит в кратчайшие сроки и без приостановлений.

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