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Самарские транспортные полицейские проводят уроки правовых знаний

9 апреля 2024 17:43
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Сотрудник самарской транспортной полиции вместе с общественниками в общеобразовательных школах регионального центра провели уроки по правовому просвещению.

По мнению Общественного совета при Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте, даже самые простые правила необходимо повторять регулярно.

Сотрудник самарской транспортной полиции совместно с общественниками в общеобразовательных школах регионального центра провели уроки по правовому просвещению. Очень важно научить детей пользоваться правилами безопасного поведения, благодаря которым можно избежать неприятностей или трагедии. По мнению Общественного совета при Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте, даже самые простые правила необходимо повторять регулярно.

Так, в школе № 101 городского округа Самара, начальник ПДН линейного управления подполковник полиции Алла Нечесова, совместно с ведущим специалистом по охране труда самарской дистанции пути Куйбышевской железной дороги Инна Шпаковская встретились с учениками 3 и 4 классов. Весь урок был построен в форме диалога. Ребята дружно отвечали на вопросы гостей и вместе вспомнили основные правила безопасного поведения не только на железной дороге, но и в интернете. Кроме того взрослые объяснили ребятам как вести себя если кто-то предлагает совершить какие-либо противоправные поступки, или акты вмешательства в работу транспорта. Самым активным ребятам были подарены книжки-раскраски, комиксы с символикой ОАО «РЖД».

Далее театральная студия «Мадагаскар» показала интерактивный кукольный спектакль «Твоя безопасность». В ходе представления мультипликационные герои попадали в ситуации, где нужно было принять правильное решение. В игровой форме и на простых примерах объяснили, что такое экстремизм и терроризм, как не попасть под влияние сомнительных «друзей», как не стать жертвой мошенников, а также какие существуют правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Инспектор ПДН линейного управления старший сержант полиции Наталья Геник провела беседы со школьниками старших классов 18-ей, 40-ой, 92-ой, 134-ой и 177-ой школы городского округа Самары. Ребята повторили, как и где правильно переходить железнодорожные пути, почему при приближении к объектам железнодорожного транспорта необходимо снять наушники и капюшон. Подробно разобрали вопрос противодействия экстремизму, терроризму, как не попасть на уловки мошенников, а также правила безопасного поведения в интернете. В ходе обсуждения были продемонстрированы видеоролики по противодействию диструктивного поведения.

 

Фото:   Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте

 

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