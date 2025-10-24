Самарские таможенники передали военным дроны и шлемы

134

Накануне Дня таможенника РФ самарские таможенники передали Министерству обороны 14 беспилотников и 500 шлемов.

Специфические товары были выявлены мобильной группой Самарской таможни во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области. Автотранспортные средства следовали в Москву.

В ходе досмотров были обнаружены неуказанные в товаро-сопроводительных документах шлемы с возможностью крепления навесного оборудования, предназначенные для индивидуальной бронезащиты человека, а также кейсы с комплектующими для FPVдронов с пультами и VR-очками для управления.

Проверкой было установлено, что обе поставки являются фиктивными. По решению суда товар обращен в федеральную собственность.

Беспилотники и шлемы переданы на нужды специальной военной операции.