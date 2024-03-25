Самарские таможенники передали партию кроссовок для нужд СВО

162

В Оренбурге самарские таможенники безвозмездно передали более 1500 пар мужских кроссовок и утепленных ботинок для нужд СВО. Переданные товары были ранее ввезены без соответствующих документов на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан.

Обувь была задержана сотрудниками мобильной группы Самарской таможни. В ходе досмотра было установлено, что на товаре отсутствует маркировка идентификационными кодами Data Matrix. Получатель товара по документам оказался фиктивным. Указанное в документах лицо за вознаграждение предоставило свой паспорт знакомому, который и открыл фиктивную фирму.

Решением Дзержинского районного суда города Оренбурга немаркированная обувь признана бесхозяйной и обращена в федеральную собственность. Товары переданы для обеспечения потребностей участников специальной военной операции.