Самарские таможенники передали на нужды СВО почти 4 тысячи единиц товаров

156

Работа по передаче Самарской таможней конфискованных и обращенных в федеральную собственность товаров на нужды специальной военной операции продолжается. Так за июнь 2025 года военным передано почти 4 тысячи единиц товаров, признанных решениями судов бесхозяйными, на 1,5 млн рублей.

Для обеспечения потребностей участников специальной военной операции были переданы носки, кроссовки, рюкзаки, а также 14 смартфонов и 8 прожекторов.

Данные изделия были обращены в собственность государства как конфискованные, так и бесхозяйные. Как отмечает и.о. начальника таможни Вячеслав Капустин: «У всех переданных товаров своя история. Например, немаркированная обувь и одежда выявляются мобильными группами таможни при ввозе в Россию из стран ближнего зарубежья. Незадекларированные смартфоны были выявлены нами при проведении контроля на внутреннем рынке. А прожекторы задержаны при перемещении их пассажиром в международном аэропорту через «зеленый» коридор. Теперь все эти товары послужат на благо нашей общей победы».

Фото: Самарская таможня