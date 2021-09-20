Самарские студенты организовали стихийный мемориал по жертвам пермского убийцы на набережной около Ладьи 

193

Сегодня по тем, кто стал жертвами вооружённого пермского убийцы, скорбит вся Самарская область...По данным Следственного комитета России, в числе погибших - 6 человек, пострадали 28.

Самарские студенты не остались равнодушными к жуткой трагедии. Буквально за несколько часов они организовали стихийный мемориал на набережной около Ладьи в г.Самаре.

Чтобы почтить память погибших, сюда пришли учащиеся вузов и ссузов города. Студентка Самарского университета им. Королёва:

"Я узнала об этом, когда дома собиралась на пары. Мы в общем чате с ребятами переписывались и понимали, что нам страшно ехать в наш университет. Некоторые даже не приехали на занятия, потому что были в панике. Но, слава богу, у нас спокойно в Самаре".

Студент Самарского экономического университета говорит, что, когда стало известно о трагедии, он почувствовал страх и тревогу:

"В вузах должны проводить беседы с учащимися, чтобы такого больше не происходило".

Ранее губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным погибших и пострадавших во время перестрелки в Перми. Глава 63 региона поручил проверить соблюдение мер безопасности в вузах и ссузах Самарской области.

Фото: депертамент информационной полотики СО