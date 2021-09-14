Самарские студенты творческих специальностей смогут получить повторную отсрочку от армии при поступлении в вуз

194

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева предложила сохранить отсрочку от армии студентам творческих профессий при поступлении в вуз после колледжа. По действующему законодательству она теряется при переходе на следующую ступень образования.

«Молодой человек, выбравший обучение творческой профессии, после окончания колледжа должен иметь право поступить в вуз без потери отсрочки от службы в армии. Соответствующая поправка могла бы начать действовать уже со следующего года. Такое предложение мы получили от ряда творческих университетов и оркестров. Очевидно, что год без интенсивных музыкальных занятий может губительно сказаться на навыках молодого человека. Мы будем включать в комплексную программу по развитию и сопровождению тех, кто показывает выдающиеся результаты в сфере искусства», — подчеркнула Елена Шмелева.

Для музыканта годовой перерыв — это большой риск потерять профессию, - уверен педагог Самарского областного училища культуры и искусств Сергей Коваленко. «Без постоянной практики поступить в консерваторию будет весьма непросто, даже, если студент очень талантлив. Сегодня, получив среднее профессиональное образование в области культуры и искусства, студенты не могут претендовать на отсрочку от армии при продолжении обучения по программам высшего образования. Изменение этой ситуации откроет перед студентами новые перспективы, позволит достичь достойных результатов в творчестве и искусстве», - рассказал педагог.

В 2020 году в Самарской области насчитывалось почти 35 тысяч студентов призывного возраста, более 400 из них – учатся на творческих специальностях. В случае, если инициатива будет закреплена, эти ребята могли бы воспользоваться отсрочкой.

Таким правом в будущем году с радостью воспользуется студент Самарского училища культуры и искусств Санни Шамхалов.

«Я учусь на четвёртом курсе и после окончания училища планирую дальше развиваться в своей профессии. Сейчас я активно рассматриваю институты культуры для получения высшего образования. Так как для творческого человека очень важно постоянно развиваться в своей стезе. Считаю, что в этот трудный период, когда студент готовится к поступлению в высшее образовательное учреждение культуры, ему нужно отдать все силы на успешную сдачу вступительных экзаменов и не задумываться о том, что его в любой момент могут забрать в армию. Ведь любые длительные перерывы в профессии могут пагубно повлиять на его профессиональные навыки», - поделился Санни Шамхалов.

Курс на культуру и искусство всесторонне поддерживает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Человек не может чувствовать себя счастливым без самореализации, без признания, без открытия мира через творчество других людей, — отметил председатель комиссии Госсовета по направлению «Культура», губернатор Дмитрий Азаров. — Огромное количество талантливых, креативных людей в нашей стране заслуживают и внимания, и поддержки. Потому что они могут действительно подарить счастье другим».

В скором времени мы сможем наблюдать рост числа молодых специалистов творческих профессий. Это, в свою очередь, будет способствовать сохранению и популяризации культурных ценностей в России.