Я нашел ошибку
Главные новости:
Волонтёрами форума стали жители 22 регионов Российской Федерации, а также представители 8 стран мира, проживающих в России, от 16 и до 78 лет.
В Самарской области подвели итоги волонтёрской программы форума «Россия – спортивная держава»
Гордостью жителей Марьевки по праву являются молодые спортсмены.
В Марьевке по инициативе участника «Школы героев» планируют возвести крытый спортивный объект
В честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте прошло торжественное мероприятие
Также в администрации Самары заместителем главы города назначен Александр Гусев.
Владимир Чванов назначен врио главы администрации Куйбышевского района Самары
Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров «Мой бизнес», а также в Гарантийный фонд Самарской области.
Более 360 миллионов рублей привлекли региональные МСП в сфере научно-технической деятельности
Все проекты разработаны студентами 23 организаций среднего профессионального образования Самарской области.
Самарские студенты представят более 50 инновационных разработок на выставке #ДВИЖ_ИН_САМ
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
Директор самарского лицея «Престиж» Алексей Атапин.
Просветитель из Самарской области вошел в шорт-лист Знание.Премия – 2025
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.23
-0.15
EUR 93.84
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские студенты представят более 50 инновационных разработок на выставке #ДВИЖ_ИН_САМ

10 ноября 2025 16:20
137
Все проекты разработаны студентами 23 организаций среднего профессионального образования Самарской области.

13 ноября 2025 года в Самарском бизнес-инкубаторе состоится масштабная выставка научно-технического творчества #ДВИЖ_ИН_САМ. Мероприятие станет площадкой для демонстрации более 50 действующих прототипов, рационализаторских идей и решений реальных бизнес-задач от ведущих предприятий региона. Все проекты разработаны студентами 23 организаций среднего профессионального образования Самарской области.

Проект получил личную поддержку губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и стал одним из лучших на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Выставка играет стратегическую роль в подготовке кадров для промышленности региона. Как подчеркивает директор Центра профессионального образования Самарской области Ольга Нисман: «Ценность выставки в том, что она выстраивает непрерывную цепочку формирования инженерного мышления. Студенты колледжей решают реальные производственные задачи, школьники вдохновляются примерами старших товарищей, что в конечном итоге способствует закреплению молодежи в профессии и в регионе».

Для участников выставка открывает прямую дорогу к трудоустройству. Например, лучшие авторы проектов прошлого года уже прошли стажировку в производственно-инжиниринговой компании «Тесвел». Мероприятие дает уникальную возможность получить обратную связь от потенциальных работодателей и установить деловые контакты.

#ДВИЖ_ИН_САМ — это не просто выставка, а многофункциональное образовательное пространство. В программе запланированы мастер-классы по поиску инновационных идей, продвижению технических разработок и интеграции элементов инженерного творчества в учебный процесс.

Выставка #ДВИЖ_ИН_САМ демонстрирует успешную модель взаимодействия между образовательными учреждениями, бизнесом и властью, создавая благоприятные условия для развития технического творчества и формирования кадрового потенциала самарской промышленности.

 

Фото: ЦПО Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Также в администрации Самары заместителем главы города назначен Александр Гусев.
10 ноября 2025, 16:47
Владимир Чванов назначен врио главы администрации Куйбышевского района Самары
Также в администрации Самары заместителем главы города назначен Александр Гусев. Политика
79
Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров «Мой бизнес», а также в Гарантийный фонд Самарской области.
10 ноября 2025, 16:38
Более 360 миллионов рублей привлекли региональные МСП в сфере научно-технической деятельности
Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров «Мой бизнес», а также в Гарантийный фонд Самарской области. Бизнес
60
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
10 ноября 2025, 16:09
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО. Политика
181
В центре внимания
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
10 ноября 2025  16:09
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
202
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
10 ноября 2025  13:42
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
162
В Самаре временно изменился маршрут автобуса №21
10 ноября 2025  13:12
В Самаре временно изменился маршрут автобуса №21
185
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль
10 ноября 2025  12:27
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
198
Самара не вошла в расписание поезда Деда Мороза из Великого Устюга
10 ноября 2025  11:11
Самара не вошла в расписание поезда Деда Мороза из Великого Устюга
417
Весь список