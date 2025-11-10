Самарские студенты представят более 50 инновационных разработок на выставке #ДВИЖ_ИН_САМ

137

13 ноября 2025 года в Самарском бизнес-инкубаторе состоится масштабная выставка научно-технического творчества #ДВИЖ_ИН_САМ. Мероприятие станет площадкой для демонстрации более 50 действующих прототипов, рационализаторских идей и решений реальных бизнес-задач от ведущих предприятий региона. Все проекты разработаны студентами 23 организаций среднего профессионального образования Самарской области.

Проект получил личную поддержку губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и стал одним из лучших на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Выставка играет стратегическую роль в подготовке кадров для промышленности региона. Как подчеркивает директор Центра профессионального образования Самарской области Ольга Нисман: «Ценность выставки в том, что она выстраивает непрерывную цепочку формирования инженерного мышления. Студенты колледжей решают реальные производственные задачи, школьники вдохновляются примерами старших товарищей, что в конечном итоге способствует закреплению молодежи в профессии и в регионе».

Для участников выставка открывает прямую дорогу к трудоустройству. Например, лучшие авторы проектов прошлого года уже прошли стажировку в производственно-инжиниринговой компании «Тесвел». Мероприятие дает уникальную возможность получить обратную связь от потенциальных работодателей и установить деловые контакты.

#ДВИЖ_ИН_САМ — это не просто выставка, а многофункциональное образовательное пространство. В программе запланированы мастер-классы по поиску инновационных идей, продвижению технических разработок и интеграции элементов инженерного творчества в учебный процесс.

Выставка #ДВИЖ_ИН_САМ демонстрирует успешную модель взаимодействия между образовательными учреждениями, бизнесом и властью, создавая благоприятные условия для развития технического творчества и формирования кадрового потенциала самарской промышленности.

Фото: ЦПО Самарской области