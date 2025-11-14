Самарские специалисты повышают квалификацию вооруженных сил Беларуси

158

Специалисты народного предприятия «Буревестник» из Самары приняли участие в учебно-методическом сборе и конференции по безопасности полетов в Республике Беларусь. Мероприятие было направлено на повышение квалификации военнослужащих Вооруженных Сил в вопросах подготовки и ведения боевых действий в современных конфликтах, с особым акцентом на применение беспилотных авиационных комплексов.

В составе делегации работал Матвей Мартемьянов — выпускник «Школы героев» (проект реализуется по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы «Время героев»). Команда «Буревестника» поделилась с командованием и боевыми операторами Беларуси боевым опытом, полученным в зоне специальной военной операции.

«Мы делились тактическими наработками, рассказывали о работе операторов в боевых условиях, тонкостях применения БПЛА и обеспечении безопасности полетов, — рассказал Матвей. — Наш инструктор с позывным «Чеснок» продемонстрировал имитацию поражения цели на наших изделиях. Белорусские операторы сами пробовали летать на наших дронах, также мы работали с подразделениями Министерства обороны и силами специальных операций Беларуси. Совместные учения укрепляют боевую готовность и позволяют обмениваться передовым опытом. Особенно важно развивать взаимодействие в области БПЛА. Современные технологии помогают эффективно решать боевые задачи, обеспечивая разведку, целеуказание и поддержку наземных подразделений».

Представители белорусской стороны высоко оценили вклад российских коллег.

Это не первое успешное представление самарских беспилотников в братской республике. Ранее народное предприятие «Буревестник» было представлено в рамках российской выставки на международном промышленном форуме ИННОПРОМ в Минске. Интерес белорусских силовых структур к продукции «Буревестника» был проявлен еще на специализированном съезде операторов «Дронница» в Новгородской области.

Профессионализм команды «Буревестника» был отмечен на самом высоком уровне. В ходе активной фазы совместного стратегического учения «Запад-2025» операторы предприятия продемонстрировали высший пилотаж Президенту России Владимиру Путину, успешно выполнив все учебно-боевые задачи.

С 2023 года народное предприятие «Буревестник», созданное по инициативе самарских патриотов, изготовило и передало на фронт уже более 12 000 беспилотников, став важным звеном в обеспечении армии современными технологиями. Предприятие «Буревестник» было создано в Самаре для помощи российским военным. Специализируется на разработке и серийном производстве FPV-дронов, включая модели с уникальной модульной системой связи.

Фото - Центр управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил Республики Беларусь