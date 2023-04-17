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Самарские проекты номинированы на национальную премию “Жить вместе”

17 апреля 2023 13:15
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Самарские проекты номинированы на национальную премию “Жить вместе”

Один из самарских номинантов - проект “Мастерская культурного добровольчества Самарской области”. Цель проекта - создание условий для вовлечения граждан всех возрастов, в том числе молодежи, в добровольческое движение в сфере культуры в Самарской области. За четыре года работы проекта к участию в культурных событиях региона было привлечено более 9000 волонтеров.

Другой самарский номинант - “Сокская радуга”. Энтузиасты поселка Сокский изучают быт, традиции, культуру родного края, чтобы потом память о своей малой родине передать следующему поколению.

В 2022 году в национальной премии “Жить вместе” приняло участие 9 самарских проектов. I место в номинации “Пространство” занял проект “Том Сойер Фест – Самара” - фестиваль, во время которого волонтеры восстанавливают старые здания, арки и другие исторические постройки.

Заявочная кампания национальной премии “Жить вместе” продлится до 25 мая. Подать заявку на участие можно на сайте проекта https://premiavmeste.ru/ 

Премия “Жить вместе”, организованная одноименным Благотворительным фондом “Жить вместе”, ищет и поддерживает неравнодушных людей, которые проявляют гражданскую инициативу, объединяются в сообщества и решают социальные проблемы, развивают культурные традиции, сохраняют наследие, занимаются просвещением, помогают нуждающимся, в общем – делают добрые дела и изменяют нашу жизнь к лучшему.

Призовой фонд премии в 2023 году составит 1 125 000 рублей.

Андрей Васенёв, руководитель премии “Жить вместе”:

“В 2023 году премию “Жить вместе” будут вручать уже в четвёртый раз. В течение предыдущих трёх лет мы приняли более тысячи заявок из 80 регионов России, а в этот раз ожидается рекордное число номинантов, потому что из года в год премия становится всё известнее”.

Главный критерий отбора кандидатов на премию – наличие устойчивого сообщества, организованного на основе общих ценностей и объединённого общей целью. Это может быть как постоянная команда, так и привлечённые волонтёры, которые вносят посильный вклад в общее дело. Проект должен существовать не менее 3 лет (то есть начат не позднее 31.12.2020)

В этот раз лауреаты премии “Жить вместе” будут награждены в 5 номинациях:

  • “Память” (проекты, которые занимаются сохранением памяти о жертвах советских репрессий, генеалогические проекты);

  • “Культура” (театральные, музыкальные и выставочные проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия);

  • “Милосердие” (социальные проекты, направленные на оказание комплексной помощи людям, нуждающимся в поддержке и сопровождении, сообщества, которые объединяются для оказания гуманитарной помощи, проекты, направленные на системные изменения комплексной помощи людям);

  • “Церковь” (проекты, занимающиеся литургическим возрождением, духовным и церковным просвещением, развитием общения  на приходах и в общинах, изучением опыта новомучеников и исповедников российских);

  • “Русская традиция” (проекты, которые занимаются сохранением и возрождением традиционной русской культуры в разных её видах (крестьянская сельская культура, городская культура, фольклор) и русской идентичности).

Лауреатов премии определит экспертное жюри, в которое вошли известные и авторитетные деятели культуры и искусства, журналисты, просветители, благотворители и священнослужители. Эксперты оценят эффективность предлагаемых проектов, рассмотрят, как с их помощью решаются социальные и общественные проблемы в регионах, а также проанализируют возможность тиражирования и масштабирования проектов в других регионах России.

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