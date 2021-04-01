Самарские приставы помогли руководителю охраны труда восстановиться на работе

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Жительница г. Отрадный обратилась в суд с исковым заявлением о восстановлении ее на работе. Девушка работала в организации в должности руководителя охраны труда. Увольнение, по ее мнению, было совершено незаконно и связано с предвзятым к ней отношением руководства. Суд, рассмотрев материалы дела, вынес решение об обязании восстановить руководителя охраны труда на работе в той же должности.

В отношении должника-организации судебным приставом-исполнителем отделения судебных приставов г. Отрадного Самарской области возбуждено исполнительное производство. Руководителю организации вручено постановление о возбуждении производства, предупреждение по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), требование о восстановлении на работе взыскателя в должности руководителя охраны труда.

После полученных предупреждений должник подготовил и предоставил приказ о восстановлении взыскателя на работе. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.