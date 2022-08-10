Самарские приставы помогли девочке получить необходимые для поддержания здоровья медицинские изделия

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Несовершеннолетний ребенок, страдающий сахарным диабетом, несмотря на право обеспечения препаратами и медизделиями за счет средств регионального Минздрава, своевременно не получил приборы для мониторинга глюкозы в крови.

Промышленный городской суд г. Самары обязал медицинское учреждение обеспечить несовершеннолетнего ребенка необходимыми сенсором, трансмиттером, тест-полосками и ланцетами согласно медицинским показаниям.

В связи с тем, что решение суда не было исполнено в срок, судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску незамедлительно возбудил исполнительное производство. Сотрудник Службы направил руководителю медицинской организации постановление о возбуждении исполнительного производства, а также предупредил об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Действия судебного пристава-исполнителя привели к положительному результату. В установленный сотрудником Службы срок для добровольного исполнения решения суда медорганизация предоставила девочке медицинские изделия.

Исполнительное производство находится на особом контроле у судебного пристава и будет окончено после исполнения решения суда, то есть после прохождения полного курса лечения или изменения курса терапии врачебной комиссией.