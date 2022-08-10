Я нашел ошибку
Главные новости:
Жильцов многоэтажек могут наказать на сумму до 15 тысяч рублей за консервы в подвале
Жильцов многоэтажек могут наказать на сумму до 15 тысяч рублей за консервы в подвале
В Сызрани нетрезвый водитель, виновный в гибели пешехода, приговорен к 6 годам лишения свободы
В Сызрани нетрезвый водитель, виновный в гибели пешехода, приговорен к 6 годам лишения свободы
В Кошелеве автомобилисты устроили драку на обочине
В Кошелеве автомобилисты устроили драку на обочине
Минцифры России формирует кадровый резерв ИТ-профессионалов
Минцифры России формирует кадровый резерв ИТ-профессионалов
Туристический поезд до Астрахани отправится из Самары
Туристический поезд до Астрахани отправится из Самары
В Еврокомиссии ответили на призывы прекратить выдачу краткосрочных виз россиянам
В Еврокомиссии ответили на призывы прекратить выдачу краткосрочных виз россиянам
Виктор Кудряшов провел прием граждан
Виктор Кудряшов провел прием граждан
В Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу
В Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.38
0.06
EUR 61.55
0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«ВолгаФест 2022» пройдет в Самаре на первой очереди набережной с 23 по 28 августа
12 августа Самарская область вместе со всей страной отметит День Военно-воздушных сил
12 августа Самарская область вместе со всей страной отметит День Военно-воздушных сил
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские приставы помогли девочке получить необходимые для поддержания здоровья медицинские изделия

10 августа 2022 10:53
165
Самарские приставы помогли девочке получить необходимые для поддержания здоровья медицинские изделия

Несовершеннолетний ребенок, страдающий сахарным диабетом, несмотря на право обеспечения препаратами и медизделиями за счет средств регионального Минздрава, своевременно не  получил приборы для мониторинга глюкозы в крови. 

    Промышленный городской суд г. Самары обязал медицинское учреждение обеспечить несовершеннолетнего ребенка необходимыми сенсором, трансмиттером, тест-полосками и ланцетами согласно медицинским показаниям. 

    В связи с тем, что решение суда не было исполнено в срок, судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску незамедлительно возбудил исполнительное производство. Сотрудник Службы направил руководителю медицинской организации постановление о возбуждении исполнительного производства, а также предупредил об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». 

    Действия судебного пристава-исполнителя привели к положительному результату. В установленный сотрудником Службы срок для добровольного исполнения решения суда медорганизация предоставила девочке медицинские изделия. 

    Исполнительное производство находится на особом контроле у судебного пристава и будет окончено после исполнения решения суда, то есть после прохождения полного курса лечения или изменения курса терапии врачебной комиссией. 

 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сохранение прожиточного минимума без посещения отделения судебных приставов
10 августа 2022, 09:53
Сохранение прожиточного минимума без посещения отделения судебных приставов
Однако воспользоваться правом на ежемесячное сохранение прожиточного минимума смогут не все должники. Общество
156
Житель Самарской области оплатил задолженности за ЖКХ и по налогам после ареста его машины
09 августа 2022, 11:00
Житель Самарской области оплатил задолженности за ЖКХ и по налогам после ареста его машины
В отношении мужчины было возбуждено 7 исполнительных производств. Происшествия
368
Житель Чапаевска задолжал ребенку 300 тысяч рублей
08 августа 2022, 09:56
Житель Чапаевска задолжал ребенку 300 тысяч рублей
В дело вмешались судебные приставы. Общество
409
В центре внимания
Объявлен желтый уровень опасности в Самарской области
10 августа 2022  13:04
Объявлен желтый уровень опасности в Самарской области
92
В налоговых инспекциях Самарской области пройдут мастер-классы для граждан
10 августа 2022  12:29
В налоговых инспекциях Самарской области пройдут мастер-классы для граждан
99
В Самаре временно ограничат движение транспорта из-за мероприятий, посвященных Дню ВВС России
10 августа 2022  12:19
В Самаре временно ограничат движение транспорта из-за мероприятий, посвященных Дню ВВС России
146
«ВолгаФест 2022» пройдет в Самаре на первой очереди набережной с 23 по 28 августа
10 августа 2022  12:00
«ВолгаФест 2022» пройдет в Самаре на первой очереди набережной с 23 по 28 августа
119
В Самаре внесут изменения в несколько маршрутов
10 августа 2022  11:38
В Самаре внесут изменения в несколько маршрутов вместо их отмены
121
Весь список