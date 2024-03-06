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Самарские полицейские провели антинаркотическое мероприятие со старшеклассниками

6 марта 2024 14:12
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Сотрудники полиции рассказали о пагубном влиянии наркотиков на организм человека, о психической и физической зависимости и о риске летального исхода от их употребления.

Сотрудники полиции регулярно проводят встречи с подрастающим поколением в целях профилактики наркомании среди молодежи.

Так, заместитель начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Елена Репкина совместно с сотрудником отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Самаре капитаном полиции Юлией Дергуновой встретились с учащимися старших классов.

Сотрудники полиции рассказали старшеклассникам о пагубном влиянии наркотических веществ на организм человека, о психической и физической зависимости и о риске летального исхода от их употребления.

Елена Репкина привела примеры, которые должны предостеречь ребят от необдуманных шагов, в частности от распространения наркотиков.

В свою очередь, Юлия Дергунова обсудила с подростками социальные последствия употребления наркотиков, рассказала об основаниях постановки на профилактических учет несовершеннолетних и их родителей в подразделение по делам несовершеннолетних и о последствиях, влияющих на трудоустройство в будущем.

В завершении мероприятия сотрудники полиции ответили на вопросы учащихся и призвали придерживаться здорового образа жизни и быть законопослушными гражданами, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Самара

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