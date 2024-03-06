Самарские полицейские провели антинаркотическое мероприятие со старшеклассниками

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Сотрудники полиции регулярно проводят встречи с подрастающим поколением в целях профилактики наркомании среди молодежи.



Так, заместитель начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Елена Репкина совместно с сотрудником отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Самаре капитаном полиции Юлией Дергуновой встретились с учащимися старших классов.



Сотрудники полиции рассказали старшеклассникам о пагубном влиянии наркотических веществ на организм человека, о психической и физической зависимости и о риске летального исхода от их употребления.



Елена Репкина привела примеры, которые должны предостеречь ребят от необдуманных шагов, в частности от распространения наркотиков.



В свою очередь, Юлия Дергунова обсудила с подростками социальные последствия употребления наркотиков, рассказала об основаниях постановки на профилактических учет несовершеннолетних и их родителей в подразделение по делам несовершеннолетних и о последствиях, влияющих на трудоустройство в будущем.



В завершении мероприятия сотрудники полиции ответили на вопросы учащихся и призвали придерживаться здорового образа жизни и быть законопослушными гражданами, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО