Самарские полицейские провели антинаркотическое мероприятие со старшеклассниками

Сотрудники полиции регулярно проводят встречи с подрастающим поколением в целях профилактики наркомании среди молодежи.
Так, заместитель начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Елена Репкина совместно с сотрудником отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Самаре капитаном полиции Юлией Дергуновой встретились с учащимися старших классов.
Сотрудники полиции рассказали старшеклассникам о пагубном влиянии наркотических веществ на организм человека, о психической и физической зависимости и о риске летального исхода от их употребления.
Елена Репкина привела примеры, которые должны предостеречь ребят от необдуманных шагов, в частности от распространения наркотиков.
В свою очередь, Юлия Дергунова обсудила с подростками социальные последствия употребления наркотиков, рассказала об основаниях постановки на профилактических учет несовершеннолетних и их родителей в подразделение по делам несовершеннолетних и о последствиях, влияющих на трудоустройство в будущем.
В завершении мероприятия сотрудники полиции ответили на вопросы учащихся и призвали придерживаться здорового образа жизни и быть законопослушными гражданами, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО