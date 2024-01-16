Самарские полицейские вручили главный документ юным жителям региона

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Юноши и девушки в торжественной обстановке получили свои первые паспорта.

В здании Администрации муниципального района Хворостянский состоялось вручение паспорта гражданина Российской Федерации.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель начальника отделения МВД России по Хворостянскому району подполковник полиции Сергей Линьков и член Общественного совета территориального органа внутренних дел Наталья Андреюшкина.

Подполковник полиции, обращаясь к ребятам отметил: «Получение паспорта знаменательное событие для каждого молодого человека. Паспорт – это символ ответственности перед обществом и государством. С честью несите гордое звание гражданина Российской Федерации».

Наталья Андреюшкина рассказала молодым людям о правах и обязанностях, появляющихся у них с получением паспорта, о необходимости бережного хранения и использования основного документа, а также пожелала трепетно относиться к государству к законам.