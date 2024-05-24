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Самарские полицейские вместе с общественниками вручили первые паспорта юношам и девушкам

24 мая 2024 10:41
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самарские полицейские вместе с общественниками вручили первые паспорта юношам и девушкам

Вручение главного документа Российской Федерации прошло под эгидой Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

 В Сызранском районе на базе Межпоселенческого культурно-досугового центра поселка Варламово в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам страны.

Торжественное мероприятие началось с исполнения Гимна Российской Федерации. В этот день паспорта были вручены восьми юным чусовлянам, достигшим 14-летнего возраста и имеющим заслуги в учебной, научной, общественной, спортивной жизни образовательных учреждений города.

Главный документ молодым людям вручил заместитель начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Сызранское» старший лейтенант полиции Екатерина Журжина, заместитель главы Сызранского района Татьяна Новоженина и член Общественного совета при территориальном органе полиции настоятель храма в честь великомученика Георгия Победоносца протоиерей Александр Устинов.

Вместе с главным документом из рук полицейских и общественников каждый подросток получил экземпляр Конституции Российской Федерации и памятные сувениры.

По окончании торжественной части участники сделали общую фотографию на память и дали обещание хранить верность России, преданно служить Отечеству, защищать его интересы, безопасность и независимость.   

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