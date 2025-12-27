Я нашел ошибку
Главные новости:
Выставка «Шедевры коллекции Самарского художественного музея» ждет гостей в новогодние каникулы
спрос на сельскохозяйственных специалистов в российском виноделии вырос в 2,3 раза за год
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
Самарчанке пришлось заплатить за организацию незаконной миграции
Красную площадь закроют для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января
В Елховском районе автомобилистка пострадала в ДТП
Самарские полицейские снова пресекли деятельность несанкционированного ёлочного базара
Глава Самары Иван Носков исполнил мечты участников благотворительной акции «Елка желаний»
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Самарские полицейские снова пресекли деятельность несанкционированного ёлочного базара

В рамках оперативно профилактического мероприятия «Профилактика» сотрудники отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по г. Самаре продолжают пресечение деятельности нелегальной продажи хвойных пород деревьев.

Во время рейда полицейские проверили торговую точку, расположенную на проспекте Кирова. В ходе проверки сотрудники полиции выявили факт организации торговли новогодними елями в противоречии с действующим законодательством. Продавец 1970 года рождения не имел государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, а место реализации товара не входило в перечень официально утвержденных площадок для организации елочного базара.

Сотрудники полиции изъяли 47 единиц хвойных деревьев и составили в отношении нарушителя протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).

Кроме того, материалы проверки направлены в административную комиссию Промышленного внутригородского района городского округа Самара для рассмотрения вопроса о привлечении мужчины к административной ответственности по статье 6.1 Закона Самарской области от 01.11.2011 № 115 ГД за нарушение порядка организации торговли.

Профилактическая работа продолжается.
Гражданам рекомендуется проявлять бдительность: при обнаружении нелегальных точек продаж следует незамедлительно сообщать в полицию.

