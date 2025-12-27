Самарские полицейские снова пресекли деятельность несанкционированного ёлочного базара

В рамках оперативно профилактического мероприятия «Профилактика» сотрудники отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по г. Самаре продолжают пресечение деятельности нелегальной продажи хвойных пород деревьев.



Во время рейда полицейские проверили торговую точку, расположенную на проспекте Кирова. В ходе проверки сотрудники полиции выявили факт организации торговли новогодними елями в противоречии с действующим законодательством. Продавец 1970 года рождения не имел государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, а место реализации товара не входило в перечень официально утвержденных площадок для организации елочного базара.



Сотрудники полиции изъяли 47 единиц хвойных деревьев и составили в отношении нарушителя протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).



Кроме того, материалы проверки направлены в административную комиссию Промышленного внутригородского района городского округа Самара для рассмотрения вопроса о привлечении мужчины к административной ответственности по статье 6.1 Закона Самарской области от 01.11.2011 № 115 ГД за нарушение порядка организации торговли.



Профилактическая работа продолжается.

Гражданам рекомендуется проявлять бдительность: при обнаружении нелегальных точек продаж следует незамедлительно сообщать в полицию.