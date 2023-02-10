Самарские полицейские помогли иностранке-акушеру получить гражданство РФ

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области на пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина
В Самарской области на пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина
Бывшего хабаровского губернатора Фургала приговорили к 22 годам за убийства
Бывшего хабаровского губернатора Фургала приговорили к 22 годам за убийства
В Самаре взяли под охрану памятник Феликсу Дзержинскому
В Самаре взяли под охрану памятник Феликсу Дзержинскому
С 15 по 17 февраля в Тольятти впервые пройдет первенство России по легкой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок до 20 лет
С 15 по 17 февраля в Тольятти впервые пройдет первенство России по легкой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок до 20 лет
10 февраля Самарский областной художественный музей представит выставку Николая Хальзева «Берега»
10 февраля Самарский областной художественный музей представит выставку Николая Хальзева «Берега»
Просветительскую акцию «Читать здорово!» проведут в военных медицинских учреждениях Самары
Просветительскую акцию «Читать здорово!» проведут в военных медицинских учреждениях Самары
В Самаре почтили память сотрудников Главного Управления Министерства внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей
В Самаре почтили память сотрудников ГУ МВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей
Самарцев предупреждают: будьте осторожны при выходе на лед!
Самарцев предупреждают: будьте осторожны при выходе на лед!
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.89
1.31
EUR 78.32
1.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В САТОБ состоится цикл концертов к юбилею Сергей Рахманинова
Открывается сезон уникальных лекций в Эко-лектории Самарского зоопарка "30 шагов к природе"
На «Металлурге» прошло празднование 75-летия легенды «Крыльев Советов» Равиля Аряпова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские полицейские помогли иностранке-акушеру получить гражданство РФ

10 февраля 2023 13:09
97
Полицейские помогли иностранке-акушеру получить гражданство РФ

Уроженка соседней республики, 41-летняя Нинел Григорян, уже не первый год живет в Тольятти и помогает малышам появиться на свет в одной из городских больниц.

Сотрудники подразделений по вопросам миграции Самарской области уделяют большое внимание организации работы по приему и рассмотрению заявлений от лиц, участвующих в Программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, оформлению статусных, разрешительных документов по линии миграции, приобретению ими гражданства Российской Федерации.

Один из таких примеров – Нинел Григорян – гражданка соседней республики, которая уже не первый год живет в Тольятти. В этот город Нинел Володяевна приехала в мае 2017 года, окончив колледж Ереванского университета менеджмента по специальности «Акушерское дело». В 2018 году она прошла профессиональную переподготовку в ГБОУ «Тольяттинский медицинский колледж», подтвердила медицинскую специальность и начала трудовую деятельность в должности акушера тольяттинской городской больницы №2.

Узнав о том, что подходит по критериям – имеет непрерывный трудовой стаж 2 года и специальное образование – Нинел Володяевна подала заявление в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области на вступление в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В 2022 году сотрудники полиции вручили женщине свидетельство участника Государственной программы. Нинел Григорян разъяснили дальнейший порядок обращения в подразделение по вопросам миграции для подачи заявления на прием в гражданство Российской Федерации и перечислили перечень необходимых документов. Нинел Володяевна выразила признательность сотрудникам полиции за доброжелательность и оказание консультативной помощи.

Сейчас 41-летняя Нинел продолжает реализовывать себя в медицине на благо жителей Самарской губернии, помогает тольяттинцам появиться на свет. В 2022 году ГУ МВД России по Самарской области в отношении Нинел Володяевны Григорян принято решение о приеме в гражданство Российской Федерации. Сотрудники полиции поздравили женщину с получением документов, пожелали ей успехов в намеченных делах.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре почтили память сотрудников Главного Управления Министерства внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей
10 февраля 2023  13:27
В Самаре почтили память сотрудников ГУ МВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей
124
Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих Самарской области
10 февраля 2023  12:51
Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих Самарской области
129
В Самаре международный студенческий кампус будет построен с учетом мнений профессионального и делового сообществ
10 февраля 2023  11:15
В Самаре международный студенческий кампус будет построен с учетом мнений профессионального и делового сообществ
334
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
9 февраля 2023  13:31
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
551
Запись детей в 1 классы в Самаре пройдет 31 марта
9 февраля 2023  12:00
Запись детей в 1 классы в Самаре пройдет 31 марта
455
Весь список