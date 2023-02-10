Самарские полицейские помогли иностранке-акушеру получить гражданство РФ

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Уроженка соседней республики, 41-летняя Нинел Григорян, уже не первый год живет в Тольятти и помогает малышам появиться на свет в одной из городских больниц.

Сотрудники подразделений по вопросам миграции Самарской области уделяют большое внимание организации работы по приему и рассмотрению заявлений от лиц, участвующих в Программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, оформлению статусных, разрешительных документов по линии миграции, приобретению ими гражданства Российской Федерации.

Один из таких примеров – Нинел Григорян – гражданка соседней республики, которая уже не первый год живет в Тольятти. В этот город Нинел Володяевна приехала в мае 2017 года, окончив колледж Ереванского университета менеджмента по специальности «Акушерское дело». В 2018 году она прошла профессиональную переподготовку в ГБОУ «Тольяттинский медицинский колледж», подтвердила медицинскую специальность и начала трудовую деятельность в должности акушера тольяттинской городской больницы №2.

Узнав о том, что подходит по критериям – имеет непрерывный трудовой стаж 2 года и специальное образование – Нинел Володяевна подала заявление в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области на вступление в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В 2022 году сотрудники полиции вручили женщине свидетельство участника Государственной программы. Нинел Григорян разъяснили дальнейший порядок обращения в подразделение по вопросам миграции для подачи заявления на прием в гражданство Российской Федерации и перечислили перечень необходимых документов. Нинел Володяевна выразила признательность сотрудникам полиции за доброжелательность и оказание консультативной помощи.

Сейчас 41-летняя Нинел продолжает реализовывать себя в медицине на благо жителей Самарской губернии, помогает тольяттинцам появиться на свет. В 2022 году ГУ МВД России по Самарской области в отношении Нинел Володяевны Григорян принято решение о приеме в гражданство Российской Федерации. Сотрудники полиции поздравили женщину с получением документов, пожелали ей успехов в намеченных делах.