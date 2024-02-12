Самарские молодежные организации представили достижения на выставке "Россия"

186

10 февраля на выставке “Россия” прошел профильный день Форума национальных достижений, посвящённый молодёжной политике в РФ — «Молодёжная Россия».

От самарского региона в событии приняли участие более 130 молодых ребят. Среди них – воспитанники военно-патриотических объединений, представители молодёжных организаций губернии и волонтёры. Возглавлял делегацию министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев.

День начался с шоу-презентации ключевых достижений сферы в различных областях, а также рекордов и побед молодёжи страны во всех существующих направлениях: от науки, волонтёрства и карьеры до искусства, молодёжного туризма и предпринимательства.

Презентацию открыла заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Вице-премьер провела ретроспективу событий молодёжной политики. Она отметила глубокую вовлечённость молодых в сложные периоды, развитие волонтёрского движения, а также важность правовых изменений в сфере.

«В сложный 2020 год — год пандемии – вы не стали равнодушными. Вы приходили в семьи, несмотря на все сложности. Вы помогали тем, кто не мог выйти на улицу, кто имел ограничения по здоровью. Друзья, спасибо за то, что вы это сделали! Но 2020 год ознаменовался ещё одним важным событием. Принят Закон о молодёжной политике в России. И в том числе благодаря этому закону мы теперь можем себя посчитать. Нас стало больше, и мы знаем, как это регулируется. Хотя невозможно регулировать такое активное движение, как молодёжь.<...>При вашей непосредственной поддержке по Поручению главы государства будет принята и Стратегия развития молодёжной политики до 2030 года, написанная исходя из того, что мы наработали за 10 лет. И, наконец, ещё одно важное событие — Всемирный фестиваль молодёжи, который пройдёт в Сочи в марте. Можно перечислять огромное количество событий, в которых вы все — непосредственные участники. Вы все пишете историю. И страна пишет историю вместе с вами», — сказала Татьяна Голикова.

Руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева, говоря о молодёжной политике, отметила, что её главное достижение — молодые люди. Кроме того, глава Росмолодёжи рассказала о патриотическом воспитании молодёжи, инфраструктуре для молодых и наставничестве.

«Сейчас время настоящих героев, потому что воспитание возможно только на личных примерах. И сегодня неоднократно упоминался проект «Твой герой», который объединяет демобилизованных бойцов СВО, в том числе демобилизованных студентов из новых регионов. Всех, кто, пройдя специальную военную операцию, пришли к тому, что хотят вкладываться в подрастающее поколение. Сегодня уже более 500 таких ребят, они выступают наставниками, трудоустраиваются в наши центры патриотического воспитания в регионах, становятся частью молодёжной политики. И, действительно, сегодня очень большая инфраструктура по стране: более 36 центров патриотического воспитания. Это более 50 000 педагогов, воспитателей, людей, которые выступают личным примером для молодёжи», — подчеркнула Ксения Разуваева.

Пять молодых людей, представляющих различные направления деятельности Росмолодёжи, поделились со сцены своими удивительными историями успеха. Среди них: победительница конкурса Росмолодёжь.Гранты, руководитель Всероссийского профориентационного проекта «Образ будущего», куратор проектов профориентации Молодёжного совета при Министерстве энергетики РФ Айгюль Шадрина; ветеран специальной военной операции, главный специалист по работе с участниками РДДМ «Движение Первых», наставник Никита Кудинов; победитель конкурса «Большая перемена-2020» и Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Михаил Башкирев; активист «Движения Первых», ведущий проектов Института развития интернета (ИРИ), инструктор детского военно-патриотического лагеря «Полигон» Всеволод Алымов; участник сообщества «Проводники смыслов» программы «Больше, чем путешествие», экскурсовод Международной выставки-форума “Россия” и ВФМ-2024 Екатерина Шляпникова.

В диалоге с ребятами Ксения Разуваева рассказала о возможностях самореализации для молодёжи, представленных сегодня проектами и программами экосистемы Росмолодёжи.

Кроме того, на презентации ключевых достижений молодёжной политики рассмотрели вопросы межведомственного взаимодействия, достижения комиссии Госсовета, инструменты социальных лифтов в университетах, а также принимаемые меры по системному подкреплению сферы.

Основная деловая программа профильного дня «Молодёжная Россия» состоялась в павильоне №75. В неё вошли презентация регионов, Российского общества «Знание», платформы «Россия — страна возможностей», Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых», а также трёх круглогодичных образовательных центров (Центр знаний «Машук», Мастерская управления «Сенеж» и Академия творческих индустрий «Меганом»).

В павильонах выставки прошли дискуссии, мастер-классы, кинопоказы и культурные мероприятия, демонстрирующие успехи в области молодёжной политики, а также ключевые мероприятий треков Росмолодёжи. Среди них — запуск 4 сезона программы «Больше, чем путешествие», Установочная сессия «Кадры для села-2024», запуск работы круглогодичного центра компетенций по работе с сельской молодёжью «Молодёжная станица «Дон», кейс-чемпионат «ГосСтарт» и многое другое.

На стенде Самарской области прошло торжественное награждение представителей молодёжных организаций региона. Заслуженные награды вручил министр молодёжной политики Самарской области Сергей Бурцев.

Обращаясь к активистам, руководитель профильного ведомства отметил большое внимание к сфере молодежной политики со стороны Президента РФ Владимира Владимировича Путина и Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. «Сегодня открываются новые пространства для молодых людей, развивается инфраструктура, проводятся крупные мероприятия, — все это делается для того, чтобы вам было комфортно жить, развиваться и работать в нашей стране», — подчеркнул министр.

Организаторами профильного дня «Молодёжная Россия» Форума национальных достижений на выставке “Россия” выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь) совместно с региональными органами власти, курирующими молодёжную политику в субъектах РФ.

Этот день посвящён главным достижениям молодёжной политики в России за последние несколько лет в различных областях, а также рекордам и победам молодёжи страны во всех существующих направлениях: от науки, волонтёрства и карьеры до искусства, молодёжного туризма и предпринимательства.