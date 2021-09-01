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Самарские метеорологи подводят итоги жаркого летнего сезона

1 сентября 2021 11:47
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Самарские метеорологи подводят итоги жаркого летнего сезона

Жара в Самарской области постепенно подходит к концу, и местные метеорологи принялись подводить погодные итоги летнего сезона.

— В целом лето выдалось теплым и даже жарким: среднемесячная температура была выше нормы. Самым жарким стал август, когда средний температурный максимум достиг 30,5 градуса, что на 5,5 теплее обычного, — сообщили метеорологи сервиса «Яндекс.Погода».

В первом месяце лета среднемесячная температура была на 3,1 градуса выше нормы и составляла 26,1. Самые холодные день и ночь за весь сезон тоже были в июне: 4-го числа воздух прогрелся до 18,7, а в ночь на 19 июня столбик термометра опустился до 7,6. Самым дождливым днем оказалось 13 июня — в этот день выпало 39 миллиметров осадков.

В июле, наоборот, было сухо: выпало всего 27 миллиметров осадков при норме 53. Среднемесячная температура была на 1,4 градуса выше нормы и составляла 27,4, однако рекордных показателей зафиксировать не удалось.

Самым жарким днем лета в областной столице стало 3 августа — тогда, по официальным данным, воздух прогрелся до 38,7 градуса. От таких температур уровень воды в Волге сильно снизился. Для сравнения, в начале месяца показатель в верхнем бьефе Жигулевской ГЭС был 52,06 метра по Балтийской системе. Это также спровоцировало активное цветение Волги и, как следствие, массовую гибель рыбы. Также было много лесных пожаров. Сам август был чрезвычайно сухим: выпало всего 0,3 миллиметра осадков при норме 42.

Похожая погода этим летом была в Испании, Болгарии и Великобритании. Если сравнивать каждый месяц областной столицы в отдельности, то июнь в Самаре был таким же, как в Мадриде, июль — как в Софии, август — как в Глазго, пишет 63.ру.

Теги: аномальная жара аномально жаркая погода погодные аномалии

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