Самарская транспортная полиция приняла участие во Всероссийской акции «Свеча памяти»

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22 июня – день, который невозможно забыть. 83 года назад, рано утром фашистская Германия напала на Советский Союз. Враг начал бомбить западные территории советского государства. Началась Великая Отечественная война. На защиту нашей страны от нацизма встали не только мужчины, но и женщины, и даже дети.

Вечером 21 июня, в преддверии Дня памяти и скорби, в Самаре сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти». Памятное мероприятие прошло на набережной реки Волги, где расположен памятник Соловецким юнгам. Надпись на нем гласит: «Здесь от речного вокзала в 1942 – 1944 гг. более 700 мальчишек добровольцами уходили в школу юнг ВМФ. Многие из них погибли в боях за нашу Родину»

Проведение подобных мероприятий – это возможность почтить память героев, погибших на полях сражений, умерших от голода, замученных в концлагерях. А также хранить память о великом подвиге советского народа, который освободил мир от нацизма. Организаторами мероприятия выступили сотрудники Самарского дома молодежи.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте полковник полиции Николай Потапов, временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела по работе с личным составом капитан полиции Андрей Лукьянов, молодые сотрудники и стажеры ППСП Самарского линейного отдела полиции, представители СРОО «Ветераны Морской Пехоты и Спецназа ВМФ», военно-патриотического клуба, сотрудники и волонтеры Самарского дома молодежи.

Участники мероприятия зажгли свечи, возложили цветы к памятнику юнгам Военно-морского флота и почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской транспортной полиции