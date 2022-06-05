Самарская телебашня с 5 по 8 июня станет полосатой

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С 5 по 8 июня Самарская телебашня станет полосатой в поддержку акции по спасению вымирающих животных. На башне появится фраза «Амурских тигров должно быть больше».

Амурский тигр – настоящее сокровище России и гордость Дальнего Востока. В 2000-х годах браконьерство и вырубка лесов привели к тому, что популяция амурского тигра начала сокращаться. Благодаря усилиям специалистов, популяция зверя начала медленно расти и учет 2015 года показал, что она достигла 523-540 особей. Полосатый красавец включен в Красную книгу как редчайший и самобытный вид кошачьих животных, пишет ГТРК Самара.

Необычную подсветку также включат на телебашнях во многих городах России: в Воронеже, Калуге, Костроме, Сочи, Нижнем Новгороде, Черкесске, Назрани, Нижнекамске, Грозном, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Твери, Туле, Челябинске, Калининграде, Саранске, Перми, Якутске, об этом сообщили в филиале РТРС «Самарский ОРТПЦ».

Фото: pixabay.com