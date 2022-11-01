Самарская таможня подвела итоги деятельности мобильных групп за 9 месяцев 2022 года

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Самарская таможня подвела итоги работы по направлению контроля за ввозом и оборотом товаров за 9 месяцев 2022 года.

Так, с начала года мобильными группами Самарской таможни выявлено 1214 автотранспортных средств, перевозивших товары с нарушениями.

По результатам проведенных порядка 200 таможенных досмотров сотрудниками таможни выявлено более 2,5 млн единиц товаров с признаками контрафактной продукции, около 118 тонн санкционной продукции и 1 млн единиц немаркированной продукции.

С начала текущего года по материалам подразделений контроля за возом и оборотом товаров возбуждено 312 дел об административных правонарушениях и 33 уголовных дела, в том числе иными органами власти по информации мобильных групп.

Заместитель начальника таможни Рустам Тунтаев отмечает:

«Сегодня таможенный контроль осуществляется в двух направлениях: как на въезд, так и на выезд. Ежедневно пункты пропуска в регионе дейстельности Самарской таможни пересекает более 2000 грузовых автомобилей. В связи с этим для выполнения задач, поставленных Президентом России, на российско-казахстанском участке Государственной границы усилен контроль со стороны мобильных групп. Так же хочу отметить, что важным витком событий в нашей работе стал Федеральный закон №313-ФЗ вступивший в силу 13 октября. Теперь понятие мобильных групп законодательно закреплено, а так же регламентирован порядок работы инспекторского состава».

Фото: пресс-служба Самарской таможни