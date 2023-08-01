Самарская таможня подвела итоги правоохранительной деятельности по трем регионам за 1 полугодие 2023 года

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Пополнили бюджет, изъяли наркотики и возбудили уголовные дела: правоохранительные подразделения Самарской таможни подвели итоги первого полугодия текущего года.

За отчетный период правоохранительными подразделениями таможни было возбуждено 1268 дел об административных правонарушениях, штрафы за нарушения таможенного законодательства составили 20 млн рублей. За

6 месяцев текущего года правоохранители возбудили 20 уголовных дел по фактам контрабанды наркотиков, сильнодействующих веществ, лесоматериалов, а также за совершение незаконных валютных операций и незаконное образование юридических лиц.

Сотрудниками таможни из незаконного оборота было изъято более 2 кг наркотических средств и 1 кг сильнодействующих веществ. Основная масса изъятий пришлась на Оренбургскую область. Запрещенные вещества чаще всего пересылают в международных посылках или ввозят из приграничных с Россией государств.

В рамках работы правоохранительных подразделений Самарской таможни в федеральный бюджет доначислено 86,4 млн рублей.