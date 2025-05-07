Самарская таможня: какие нарушения чаще всего выявляют у пассажиров в аэропорту Курумоч

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В аэропорту Курумоч более 127,5 тысяч граждан стали пассажирами международных рейсов. Таможенный пост Аэропорт Самара подвел итоги деятельности работы за 1 квартал 2025 года.

Самыми популярными направлениями у самарских путешественников остаются Египет, Турция, Таиланд, ОАЭ, а также Таджикистан и Узбекистан. Всего же было совершено 727 международных рейсов.

Не обошлось и без нарушений. Таможенники выявили 92 факта перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров с нарушением таможенного законодательства. Это и табачная продукция, и холодное оружие, и товары, подпадающие под ветеринарный контроль, а также сильнодействующие вещества и товары, перемещаемые для коммерческой деятельности под видом товаров для личного пользования.

Кроме того, 12 раз сотрудники пресекли попытки незаконного перемещений валюты через таможенную границу ЕАЭС на общую сумму в части превышения установленной нормы порядка 3 млн рублей.

Впереди период отпусков, и как следствие ожидается увеличение пассажиропотока. В связи с этим начальник таможенного поста Аэропорт Самара Анатолий Законов напоминает: «Граждане, планирующие поездку за границу, имеют возможность подать пассажирскую таможенную декларацию в электронном виде, что существенно сэкономит время при прохождении таможенного контроля. Она оформляется заблаговременно, не выходя из дома, с любого удобного для вас устройства. После оформления присваивается уникальный идентификационный номер, который необходимо предъявить в «красном» коридоре сотруднику таможни».

Пассажирская таможенная декларация в электронном виде может быть подана в отношении товаров для личного пользования, наличных денег и (или) денежных инструментов, кроме транспортных средств для личного пользования. Для ее подачи разработан информационный сервис «Подача пассажирской таможенной декларации», который находится в «Личном кабинете участника ВЭД» на официальном сайте ФТС России. При этом наличие электронной подписи необязательно.

Более подробная информация о правилах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, в том числе перечни запрещенных или ограниченных к перемещению товаров, размещена на сайте ФТС России www.customs.gov.ru в разделе «Информация для физических лиц».