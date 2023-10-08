Самарская пенсионерка передала аферисту данные своей карты и лишилась более  1 700 000 рублей

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Остерегайтесь мошеннических схем с использованием социальных сетей.

В Самаре пенсионерке в одном из мессенджеров поступило сообщение от неизвестного, который представился работником соцзащиты.

Неизвестный сообщил женщине, что ей положены определенные денежные выплаты и для перевода денег ему нужны реквизиты банковской карты.

Женщина передала аферисту все данные, после чего с ее карты были похищены более 1 700 000 рублей.

После этого потерпевшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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