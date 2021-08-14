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Самарская областная юношеская библиотека получила новое название

14 августа 2021 19:24
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Новое наименование -  Самарская областная библиотека для молодежи. 

Самарская областная библиотека для молодежи приглашает посетителей

13 августа 2021

Самарская областная юношеская библиотека получила новое название – Самарская областная библиотека для молодежи. С 27 сентября по 1 октября 2021 года пройдет Неделя открытых дверей, посвященная презентации нового статуса и нового названия учреждения.

Новое наименование отражает фактический статус учреждения как флагмана по разработке и внедрению культурных проектов, направленных на работу с молодежной аудиторией. Переименование библиотеки привело в соответствие миссию библиотеки с её названием (имиджем) и будет способствовать формированию нового молодежного культурного бренда в регионе в соответствии с тенденциями визуализации и восприятия в молодежной среде. ГБУК «СОБМ» является методическим центром по библиотечному обслуживанию молодежи, а также, центром профессиональной поддержки молодых библиотекарей муниципальных библиотек Самарской области.

В своей деятельности библиотека ориентируется на создание условий для развития социальной мобильности молодежи и поддержки профессионального становления молодого человека, поддержки молодежных творческих индустрий, развития волонтерского движения в сфере культуры, сопровождения деятельности муниципальных библиотек в вопросах обслуживания молодежи. Деятельность библиотеки выстраивается таким образом, чтобы наиболее эффективно оказать молодежи квалифицированную помощь в ориентации в социальном пространстве. Важным аспектом деятельности библиотеки является работа в рамках межведомственного взаимодействия на стыке реализации государственной социальной политики в сферах культуры, молодежной политики, образования, спорта, здравоохранения, экологии и других сферах. Самарская областная библиотека для молодежи приняла активное участие в формировании пакета предложений от Министерства культуры Самарской области в региональный портфель проектов Самарской области по внедрению «Национальной социальной инициативы» Агентства стратегических инициатив. Региональный портфель проектов формируется при участии и под руководством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Реализуя приоритетные направления государственной политики, Самарская областная библиотека для молодежи стала лидером, как на региональном, так на федеральном, уровне в вопросе развития добровольческого (волонтерского) движения в сфере культура. ГБУК «СОБМ» ориентирована на создание условий для реализации творческого и личностного потенциала молодежи, как кадрового резерва региона, и поэтому важным аспектом деятельности библиотеки является поддержка молодежных творческих индустрий.

В рамках Недели открытых дверей пройдет презентация действующих и новых творческих молодежных объединений. Посетители смогут поближе познакомиться с деятельностью библиотеки, узнать о многообразии возможностей для проведения интеллектуального и культурного досуга в СОБМ, влиться в движение волонтеров культуры.

Будут представлены первые результаты разработки новой концепции развития учреждения, нового дизайна помещений и экстерьера. Общественности будет предложено поучаствовать в их обсуждении и внести предложения по созданию нового облика библиотеки.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: новое название СОБМ

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