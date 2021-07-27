Самарская областная детская библиотека проведет квест «Тайна библиотеки Хогвардса»

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29 июля в 16:00 Самарская областная детская библиотека (ул. Невская, 8) проведет квест «Тайна библиотеки Хогвардса» в рамках программы «Один день в Хогвардсе» ко дню рождения главного героя романов Джоан Роулинг Гарри Поттера.

Накануне дня рождения Гарри Поттера – героя знаменитого на весь мир романа Джоан Роулинг (если верить официальной хронологии волшебного мира, придуманного Роулинг, Гарри Поттер родился 31 июля 1980 года) в библиотеке пройдет целая программа, посвященная всему, что связано с романом. Библиотека будет оформлена в стилистике романа, а в ее коридорах можно будет встретить различных героев книги.

В этот день гости библиотеки смогут создать волшебные закладки в технике оригами со своими любимыми героями в волшебной мастерской «Сова Букля» (в 11:00), побывать на «Уроке магии и чародейства» (в 12:00), где с помощью научных опытов экспериментов смогут ощутить себя настоящими волшебниками, а также принять участие в литературном квидиче (в 14:00), где пройдет турнир между двумя непримиримыми факультетами Гриффиндор и Слизерен на знание героев и событий мира Гарри Поттера, а также почитать фрагменты романа в таинственной атмосфере с фонариком (в 17:30).

Одним из главных событий станет квест «Тайна библиотеки Хогвардса» (в 16:00). Участников встретит библиотекарь школы магии и чародейства Хогвартс Мадам Пинс. По легенде в Хогвардсе произошло неприятное событие – из запретной секции библиотеки, была украдена книга «Сильно действующие зелья». Если эта книга попадет в недобрые руки, то беды не миновать. Юным чародеям предстоит справиться с испытаниями и уроками школы магии и волшебства. Ученики попадут на урок по травологии, «отправятся» в гости к Хагриду в волшебный лес, где познакомятся с волшебными существами, смогут посетить урок зельеваренья, а главное, чародеям будет необходимо разгадать загадку похищения старинной книги из запретной зоны библиотеки и разгадать личность преступника.

В течение дня гости библиотеки смогут сфотографироваться с героями книг о Гарри Поттере (костюмированные волонтеры), и с помощью распределяющей шляпы узнать, на какой из четырех магических факультетов Хограврдса они могли бы попасть, рассказали в пресс-служба минкульта СО.