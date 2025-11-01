Самарская область вошла в топ–5 регионов РФ по итогам федерального конкурса «УМНИК–2025»

99

Фонд содействия инновациям обнародовал итоги конкурса «УМНИК–2025». В этом году авторы инновационных разработок из Самарской области подали 106 заявок на участие, 19 из них рекомендованы к финансированию. Самарская область стала одним из регионов-лидеров как по количеству поданных заявок, так и по числу проектов–победителей.

Создание условий для реализации технологических проектов, развития технологического и инновационного бизнеса – приоритетные направления для Правительства региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым. Для этого реализуются региональные меры поддержки и привлекаются федеральные инструменты. По инициативе главы региона в 2025 году создан Фонд поддержки технологического предпринимательства.

«Активное взаимодействие Самарской области и федеральных институтов развития – это возможность привлекать ресурсы, в том числе, на реализацию инновационных и технологических проектов, а значит - решать задачи технологической независимости региона и страны в целом, – отметил врио вице-губернатора–руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко. – Сегодня Самарская область входит в первую тройку субъектов страны по уровню инновационной активности организаций, занимает 6 место среди регионов России в рейтинге научно-технологического развития. И мы продолжим придерживаться выбранного курса».

В 2025 году на конкурс «УМНИК» со всей страны поступило 3342 заявки из 82 регионов. Приём заявок проводился с 10 июня по 5 августа. Разработки оценивались по следующим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровья, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика. Всего на региональных этапах эксперты рассмотрели 2805 заявок, допущенных к защите. В результате 500 инновационных проектов молодых учёных и разработчиков на общую сумму 250 млн рублей рекомендованы к дальнейшему финансированию.

Технопарк «Жигулёвская долина» вошёл в число 18 региональных площадок, которые проводили отбор участников федеральной программы. Начиная с 2019 года директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко является региональным представителем Фонда содействия инновациям. Технопарк оказывает информационную и консультационную поддержку резидентам, а также участникам конкурсов инновационных и бизнес-проектов.

В списке победителей конкурса «УМНИК–2025» из Самарской области разработчики из Самарского государственного технического университета (7 проектов), Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королёва (4 проекта), Самарский государственный медицинский университет (3 проекта), Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (2 проекта), Приволжский государственный университет путей сообщения (1 проект), РЖД (1 проект) и ООО «Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи» (1 проект), сообщает пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина».

Фото предоставлено пресс-службой технопарка «Жигулёвская долина»