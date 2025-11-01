Я нашел ошибку
Главные новости:
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
Прощание с Надеждой Рогожиной пройдет 2 ноября.
Скончалась экс-проректор Университета Наяновой Надежда Рогожина
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поблагодарил коллег за профессионализм и преданность профессии.
В министерстве здравоохранения Самарской области прошло вручение ведомственных наград
Второй раз подряд в финале встречались сборные Самарской области и Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Команда Самарской области – победитель Лиги Героев
В 2025 году на конкурс «УМНИК» со всей страны поступило 3342 заявки из 82 регионов.
Самарская область вошла в топ–5 регионов РФ по итогам федерального конкурса «УМНИК–2025»
Проверить свое знание истории и культуры народов России сможет любой житель города без ограничений по возрасту.
В СОУНБ пройдёт акция «Большой этнографический диктант»
Сотрудниками полиции в магазине обнаружена и изъята алкогольная продукция общим объемом 10,5 литра.
В магазине посёлка Петра Дубрава незаконно торговали алкоголем
Полтора века на страже здоровья. 
Самарская больница им. Н.И. Пирогова отметила юбилей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
0.48
EUR 93.39
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область вошла в топ–5 регионов РФ по итогам федерального конкурса «УМНИК–2025»

1 ноября 2025 16:49
99
В 2025 году на конкурс «УМНИК» со всей страны поступило 3342 заявки из 82 регионов.

Фонд содействия инновациям обнародовал итоги конкурса «УМНИК–2025». В этом году авторы инновационных разработок из Самарской области подали 106 заявок на участие, 19 из них рекомендованы к финансированию. Самарская область стала одним из регионов-лидеров как по количеству поданных заявок, так и по числу проектов–победителей.

Создание условий для реализации технологических проектов, развития технологического и инновационного бизнеса – приоритетные направления для Правительства региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым. Для этого реализуются региональные меры поддержки и привлекаются федеральные инструменты. По инициативе главы региона в 2025 году создан Фонд поддержки технологического предпринимательства. 

«Активное взаимодействие Самарской области и федеральных институтов развития – это возможность привлекать ресурсы, в том числе, на реализацию инновационных и технологических проектов, а значит - решать задачи технологической независимости региона и страны в целом, – отметил врио вице-губернатора–руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко. – Сегодня Самарская область входит в первую тройку субъектов страны по уровню инновационной активности организаций, занимает 6 место среди регионов России в рейтинге научно-технологического развития. И мы продолжим придерживаться выбранного курса». 

В 2025 году на конкурс «УМНИК» со всей страны поступило 3342 заявки из 82 регионов. Приём заявок проводился с 10 июня по 5 августа. Разработки оценивались по следующим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровья, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика. Всего на региональных этапах эксперты рассмотрели 2805 заявок, допущенных к защите. В результате 500 инновационных проектов молодых учёных и разработчиков на общую сумму 250 млн рублей рекомендованы к дальнейшему финансированию. 

Технопарк «Жигулёвская долина» вошёл в число 18 региональных площадок, которые проводили отбор участников федеральной программы. Начиная с 2019 года директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко является региональным представителем Фонда содействия инновациям. Технопарк оказывает информационную и консультационную поддержку резидентам, а также участникам конкурсов инновационных и бизнес-проектов.

В списке победителей конкурса «УМНИК–2025» из Самарской области разработчики из Самарского государственного технического университета (7 проектов), Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королёва (4 проекта), Самарский государственный медицинский университет (3 проекта), Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (2 проекта), Приволжский государственный университет путей сообщения (1 проект), РЖД (1 проект) и ООО «Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи» (1 проект), сообщает пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина». 

 

Фото предоставлено пресс-службой технопарка «Жигулёвская долина»

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
31
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
367
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
620
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
588
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
509
Весь список