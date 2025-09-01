Самарская область вошла в топ-10 регионов России по числу производителей школьных товаров

Я нашел ошибку
Главные новости:
В начале торжества прошла знаменная группа из числа кадетов.
В Самарском кадетском корпусе прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний
Первоклассники – дети участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга, отправились на торжественные линейки в сопровождении боевых товарищей своих отцов.
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Он также пригласил ребят в кадровый резерв областного правительства, чтобы они участвовали в обсуждении задач развития, подсказывали направления, по которым необходимо усиливать работу.
Вячеслав Федорищев отметил студентов-стипендиатов Самарского университета им. Королева
Об ученых, которые воевали и защищали страну своим знанием, о людях, которые решали нерешаемые задачи и находили выход из безвыходных ситуаций в экстремальных условиях войны.
«ЗИМ Галерея»: Григорий Циденков расскажет об открытиях куйбышевских ученых в годы войны 
После службы сотрудникам СИЗО-1 преставилась возможность подняться на колокольню и попробовать ударить в колокола.
Сотрудники СИЗО-1 посетили Софийский собор в день памяти преподобного Пимена Угрешского
Правительство Самарской области помогает ветеранам специальной военной операции интегрироваться в отрасли экономики.
Ветеран СВО из «Школы героев» познакомился с производством и применением дронов в аграрном секторе
Учебное заведение носит имя подполковника полиции Дениса Лазутина, офицера спецподразделения, героически погибшего в бою.
Росгвардейцы СО посетили торжественную линейку в лицее, который носит имя их коллеги
Со слов 20-летнего водителя автомобиля, он перепутал педали, из-за чего не справился с управлением и совершил наезд.
Перепутал педали: в Безенчуке автомобиль наехал на дорожное ограждение и дерево
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей на набережной
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
Самарская область вошла в топ-10 регионов России по числу производителей школьных товаров

1 сентября 2025 14:45
133
В настоящее время в регионе работают 136 компаний, специализирующихся на производстве продукции для школьников.

Самарская область вошла в число регионов России с наибольшим количеством предприятий малого и среднего бизнеса, выпускающих школьные товары.

«От успешности работы бизнеса зависит развитие Самарской области», - отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

В настоящее время в регионе работают 136 компаний, специализирующихся на производстве продукции для школьников.

«Производители Самарской области продолжают осваивать новые направления, укреплять свои позиции в самых разных нишах, которые освободились после ухода западных игроков рынка, - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - И большую роль здесь играет выстроенная система господдержки: работа региональных институтов, привлечение федеральных инструментов, постоянный диалог бизнеса и власти». 

В Самарской области в нише школьных товаров и услуг 57 производителей выпускают канцтовары из пластика - пеналы, линейки, обложки и др. В производстве портфелей и сумок занято 36 региональных предприятий МСП. В губернии также работают издатели книг и учебников, производители канцтоваров из бумаги (тетради, дневники, блокноты и т.п.), производители приборов и аппаратуры для обучения - глобусов, интеративных установок, химических наборов и т.п. На рынке школьных товаров и услуг в Самарской области представлены производители пишущих принадлежностей и предприятия школьного питания. 

В целом по стране насчитывается около 4,6 тысячи предприятий в данной сфере, и за последние три года их количество увеличилось примерно на 200, сообщает Корпорация МСП.

В настоящее время в России больше всего МСП-производителей школьных товаров выпускают чемоданы и сумки, канцтовары из пластика, а также занимаются изданием бумажных книг и учебников. Фиксируется рост числа производителей оборудования для образовательного процесса, в том числе – цифровых лабораторий и интерактивных экспонатов.

«В последние годы мы видим трансформацию внутри сегмента производителей школьных товаров: на 59% выросло число предприятий, выпускающих различные приборы и аппаратуру для обучения – от глобусов и наборов для опытов до цифровых лабораторий. Этот тренд обусловлен строительством и реконструкцией школ, совершенствованием подходов к учебному процессу, обновлением оборудования в классах, а также цифровизацией образовательной сферы», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» Самарской области. Им доступны инструменты льготного кредитования, консультационные и образовательные мероприятия, помощь со сбытом продукции. Всю информацию по доступным мерам поддержки можно узнать на портале mybiz63.ru и по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Эта работа ведется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

