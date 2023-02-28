Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок, прошедших в лонг-лист третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

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Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству заявок, прошедших в лонг-лист третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», который проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Из 93 заявок, поданных из региона, в лонг-лист прошли 7 проектов. Поддержать понравившиеся проекты из своего города может каждый – для этого нужно принять участие в народном голосовании, которое идет на официальном сайте конкурса.

«Ты в игре» находит и отмечает яркие и полезные спортивные инициативы, которые помогают вовлекать россиян в активный и здоровый образ жизни. Благодаря участию в конкурсе авторы-энтузиасты могут заявить о себе на всю страну, найти поддержку у партнеров и спонсоров, повысить собственные компетенции и улучшить бизнес-процессы внутри проектов, а также выиграть денежные призы. Победители в пяти основных номинациях получат по 300 тысяч рублей, а один из участников станет обладателем гран-при в 1 миллион рублей.

Конкурс проводится в третий раз. За предыдущие два сезона в нем приняло участие 6635 инициатив, которые делают спорт нормой жизни для россиян. Прием заявок на участие в третьем сезоне «Ты в игре» завершился в конце января, за три месяца на конкурс был подан 4601 спортивный проект. Из всех участников независимые эксперты конкурса выбрали в лонг-лист 250 проектов — по 50 в каждой из пяти основных номинаций. Прошедшие в следующий этап конкурса инициативы представляют 64 региона России.

«Перед экспертным советом стояла непростая задача: выбрать из 4601 инициативы всего 5,4%. Всех участников третьего сезона конкурса объединяет проработанность идей, стремление развивать их и масштабировать, а также желание сделать спорт нормой жизни для россиян. В лонг-лист "Ты в игре" традиционно вошло много проектов из регионов; такая статистика в очередной раз доказывает, как много в нашей стране энтузиастов, которые на местах развивают интересные и полезные инициативы. Хочу поблагодарить всех участников конкурса: продолжайте развивать свои проекты, пробуйте новое, самосовершенствуйтесь и не останавливайтесь на достигнутом», — отмечает генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Из Самарской области было подано 93 заявки, из них в лонг-лист конкурса прошли 7 проектов. По количеству инициатив, прошедших в следующий этап конкурса, регион вошел в топ-10 и занял восьмое место. В Самарской области уделяется немало внимания популяризации любительского спорта и вовлечению жителей в активный и здоровый образ жизни. В период с 2017 по 2021 год количество людей в регионе, регулярно занимающихся спортом, выросло с 34% до 49,7%, а по итогам 2022 года показатель составил около 51,5%. Вовлекать самарцев в спорт помогает активное развитие спортивной инфраструктуры: за последние годы в области реконструировали и построили более 135 спортивных объектов разных размеров.

Самыми популярными спортивными направлениями по количеству проектов, вошедших в лонг-лист, стали футбол (25), бег (22), адаптивный спорт (21) и хоккей (9). Среди прошедших в лонг-лист проектов немало интересных и ярких инициатив, которые делают спорт доступнее для всех и каждого. Один из таких проектов — «Крылья Мечты» из номинации «Безграничные возможности». Это добровольческий проект, который основан в 2014 году и направлен на развитие адаптивного спорта. В его рамках около 200 детей, подростков и молодых людей в возрасте от 6 до 25 лет с ОВЗ и инвалидностью регулярно занимаются футболом, адаптивной физической культурой, плаванием в бассейне. Кроме занятий спортом спортсмены еженедельно посещают творческие занятия по рисованию, лепке из глины и художественной резьбе по дереву. Такой подход помогает не только улучшить физическое здоровье, но и научить ребят необходимым навыкам для эффективной реабилитации и интеграции в общество. Тренировки проходят два раза в неделю, а творческие — раз в неделю по каждому направлению. Все занятия проводятся бесплатно, также предоставляется необходимая экипировка. В рамках проекта также организуются спортивные и досуговые мероприятия и праздники.

Занятия проводятся профессиональными тренерами, которые имеют необходимый опыт и квалификацию. Также в «Крыльях Мечты» задействованы волонтеры, среди которых много воспитанников проекта. Спортсмены регулярно принимают участие в значимых городских, областных и всероссийских турнирах по футболу и соревнованиях по плаванию. Ребята завоевали немало наград и медалей, а благодаря достойной физической подготовке приняли участие в сдаче нормативов ГТО.

«Проект уникален, так как в регионе подобные инициативы отсутствуют. Благодаря усердию и регулярным занятиям, наши спортсмены показывают отличные результаты на соревнованиях. А самое главное — педагоги, врачи и родители отмечают значительные улучшения в развитии детей. Участвуя в совместных мероприятиях, ребята учатся общаться, находят друзей, открывают для себя активный и здоровый образ жизни. Проект очень интересен людям — он нашел отклик, а с каждым годом растет количество ребят, которые хотят стать частью инициативы», — отмечает автор проекта Инна Ванян.

Не менее интересный проект третьего сезона — «Крепкие сердца» из номинации «Трансформация в спорте». Участники играют в алтимат — командный вид спорта с летающим диском фрисби. Отслеживать показатели и корректировать нагрузку помогают современные технологии, а именно датчики Polar H10 и приложения Polar Team. С их помощью тренер видит на экране планшета детальную информацию о каждом спортсмене в виде значений его ЧСС, % от максимума. Также используются и другие технологии: программа Coach's Eye помогает совершенствовать техники выполнения упражнений, экшн-камера GoPro Hero 9 Black записывает действия одного игрока или сразу целой команды.

Использование современных решений позволяет сравнивать результаты, корректировать технику выполнения как силовых, так и игровых упражнений, а также создавать видеобиблиотеку для обучения новичков. Проект представляет Федерацию флаинг диска Тольятти и команду TLT Ultimate, в которой занимаются жители Тольятти в возрасте от 12 лет. Все игры проходят на разных покрытиях — газоне, паркете, песке. Составы команд могут быть 7х7 (85 минут) или 5х5 (40 минут). На данный момент в тренировках участвуют 20 человек. Занятия проводятся три раза в неделю. Всего через тренировки проекта прошли более 50 человек, а у библиотеки видеозаписей более 2 000 просмотров.

«Алтимат — это игра про высокую двигательную активность, поэтому очень важно грамотно выстраивать тренировочный процесс и следить за нагрузкой. По статистике около 1,5 миллиона молодых спортсменов получают травмы в первый год занятий. Причина — неправильное управление нагрузкой. Отслеживая показатели, мы уменьшаем количество травм и повышаем эффективность тренировок», — делится автор проекта Вячеслав Кузнецов.

Еще один проект, прошедший в лонг-лист конкурса — «Мотокросс для всех» из номинации «Точка старта». Проект ориентирован на любителей мотокросса в возрасте от 8 до 50 лет. Цель инициативы — дать возможность всем желающим обучиться правилам езды на мотоцикле, а также повысить навыки безопасной езды по треку. Трассу для мотокросса строили специально для проекта — она отвечает всем правилам и требованиям безопасности. Все тренировки проводятся под контролем опытного тренера. Заниматься могут все желающие: для участников со своим мотоциклом тренировки проводятся на треке, а для тех, у кого мотоцикла нет (около 40%), проходят занятия по судейскому делу и ремонту.

В рамках тренировочного процесса участники получают знания по правильному подбору мотоцикла и экипировки, его обслуживанию. На трассе они учатся правильно проходить трек, поворачивать, прыгать на трамплинах, обгонять и так далее. Так как не у всех участников есть возможность ездить на соревнования в другие города, организаторы проекта планируют регулярно проводить подобные мероприятия на домашней трассе. Например, уже были организованы областные соревнования по мотокроссу, которые собрали 70 спортсменов и около 700 зрителей. На данный момент в проекте на постоянной основе занимаются 18 участников. Тренировки проводятся три-четыре раза в неделю.

«Мотокросс — один из сложнейших видов спорта с технической точки зрения, а еще — один из самых дорогостоящих. Как показывает практика, очень многие пытаются освоить технику езды самостоятельно — допускают ошибки, получают травмы. Проект помогает учиться безопасно, повышать свой уровень мастерства, а также пробовать свои силы в соревнованиях. В планах — развивать проект, оборудовать трассу мастерскими, раздевалками, местом для хранения мотоциклов, а также обеспечить наличие детской мототехники», — отмечает автор проекта Дмитрий Чуянов.

Для участников лонг-листа с 14 февраля по 9 марта пройдет образовательный акселератор — мастер-классы и семинары от ведущих экспертов в области спортивного менеджмента и маркетинга. Проекты, прошедшие в лонг-лист, принимают участие в «Народном голосовании» — каждый желающий может зарегистрироваться на официальном сайте «Ты в игре» и поддержать понравившиеся проекты. Проголосовать можно до 1 апреля включительно и только за одного участника. По итогам голосования будут определены три победителя, которые получат призы от партнеров конкурса. За первое место — 30 000 баллов от программы развития «Другое дело», которые можно потратить на полезные активности — например, на встречу со спортсменами или на прохождение стажировок и обучения. За второе место — сертификат на один из краткосрочных офлайн-курсов Российского международного олимпийского университета, а за третье — курс по современному оформлению презентаций от Академии презентаций Bonnie&Slide®. Итоги голосования будут подведены 2 апреля.

Следующий этап оценки пройдет с 13 по 22 марта: экспертный совет выделит 25 проектов-финалистов в шорт-лист конкурса. Для них с 22 марта по 5 апреля будет проводиться дополнительный образовательный акселератор, в рамках которого авторы проектов научатся грамотно оформлять презентации и проводить публичные выступления. Знания пригодятся на защите проектов перед экспертным советом, которая пройдет в апреле. По итогам защиты экспертный совет объявит победителей в номинациях конкурса, а также обладателя гран-при.