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Самарская область вошла в число наиболее активных регионов, проводивших Всероссийский экологический диктант

22 декабря 2021 17:07
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В этом году Экодиктанту был присвоен статус международного проекта.

С 14 по 22 ноября на портале Экодиктант.рус и организованных офлайн-площадках в России и за рубежом все желающие могли проверить свою экологическую грамотность. Проведение Экодиктанта традиционно приурочено к Всемирному дню рециклинга.

В этом году Экодиктанту был присвоен статус международного проекта.

Организаторами Экодиктанта выступили АНО «Равноправие», ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» Минпросвещения России, Общероссийское движение «Ангел-ДетствоХранитель».

Экодиктант реализуется при поддержке руководства 85 субъектов Российской Федерации, а также 22 федеральных органов законодательной и исполнительной власти: Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, МИД России, Минприроды России, Минэнерго России, Минпромторга России, Минсельхоза России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, МЧС России, Минкультуры России, Минспорта России, Минэкономразвития России, МВД России, Минтранса России, Генпрокуратуры России, Следственного комитета России, Счетной палаты России, Ростехнадзора, ФСИН, Росмолодежи.

В Самарской области Экодиктант организует Министерство образования и науки Самарской области, оператором выступает ГБОУ ДО СО «Самарский областной детский эколого-биологический центр».

В состав регионального организационного комитета Всероссийского экологического диктанта вошли представители Министерства образования и науки Самарской области, Самарской Губернской Думы, министерства лесного хозяйства‚ охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области, Общественной палаты Самарской области, ведущих ВУЗов Самарской области, Национального парка Самарская Лука, Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И.И. Спрыгина, Самарского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» и Самарского областного детского эколого-биологического центра.

22 декабря 2021 года прошло совещание федерального оргкомитета Экодиктанта с представителями региональных оргкомитетов. Председатель правления АНО «Равноправие», сопредседатель федерального оргкомитета Экодиктанта Наталья Романовна Соколова подвела итоги проведения Всероссийского экологического диктанта.

В 2021 году общее количество участников Экодиктанта составило 3,4 миллиона человек из России и зарубежных стран.

По общему количеству участников Самарская область вошла в топ-10 регионов Российской Федерации и заняла третье место, уступив только г. Санкт-Петербургу и республике Башкортостан. Всего в Самарской области приняло участие 137 102 человека, из них призерами стали 50 774 человека. По количеству призеров наша область тоже отличилась и заняла шестое место в рейтинге регионов. 

Представители оргкомитетов самых активных регионов будут приглашены в Москву и награждены федеральными организаторами Экодиктанта в будущем году.

 

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